Cécile Meynard et Gérald Préher (dir.) Objets de désir dans la littérature et les arts de l’image

Dirigé par Cécile Meynard (Université d'Angers, CIRPaLL, EA 7457)

et Gérald Préher (Université d'Artois, Textes & Cultures, UR 4028)

Cet ouvrage a pour objectif d’offrir une approche originale non pas du désir, qui a été souvent et largement étudié, mais de ses objets, dans leur diversité, leur complexité, leur ambivalence, et leurs variations dans le temps. L’ouvrage est pluridisciplinaire, ce qui permet d’aborder des objets très divers (de la relique à l’âme comme objet de désir), et parfois paradoxaux (du bien connu désir de mort au désir de désastre ou au désir du désir) quand ce n’est pas à l’inverse le désir de ne plus rien désirer ou la disparition complète de l’objet du désir. Les domaines d’analyse sont aussi larges et abordés selon des perspectives croisées qui enrichissent l’approche des « objets de désir » : littéraires, artistiques, philosophiques, cinématographiques, religieuses, historiques…

L’originalité de ce volume international (Angleterre, Danemark, Roumanie, Australie, Afrique du Sud…) tient aussi à son bilinguisme, la moitié des textes étant rédigée en anglais.

