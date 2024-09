L'éclairage artificiel dans les arts et la littérature (Rennes & en ligne)

Journée d’étude internationale : « L’Éclairage artificiel dans les arts et la littérature »

Université Rennes 2, salle recherche ALC, bât. B, jeudi 10 octobre 2024

Comment la littérature et les arts ont-ils représenté l’éclairage artificiel, et comment l’éclairage artificiel a-t-il influencé les modalités mêmes de la représentation artistique et littéraire ? Tel est le problème que se propose d’aborder cette journée d’étude internationale, dont l’objectif est de fédérer des chercheurs issus d’horizons disciplinaires variés afin de croiser les perspectives et de favoriser la mise en commun des savoirs et des analyses sur le thème de l’éclairage artificiel.

Organisation : Joanna Beaufoy (université de Copenhague) ; Arthur Houplain (université Rennes 2/université de Bâle)

La journée est également diffusée en hybride sur Zoom. Pour obtenir un lien de connexion, prière d’envoyer un courriel à a.houplain@unibas.ch

Programme :

9h30 : Au-delà de la lumière, lumière(s) de l’au-delà

Clara Prats (université Toulouse 2 Jean Jaurès) : "La lumière pour accompagner les défunts : le candélabre peint dans les espaces funéraires antiques"

Victor Inisan (chercheur indépendant et dramaturge) : "La haine de la rampe en spectacle vivant (XVIe - XIXe siècles)"

11h Orienter le désir : (dis)simulation des corps dans la Ville-Lumière

Frieda Schulze Dephoff (université de Münster) : "Lumière et illusion : éblouissement, aveuglement et substitution de l’idéal dans L’Éducation sentimentale de Flaubert"

Valentine Bovey (université de Bâle) : "Urinoirs lumineux dans le Paris de la Troisième République : les enjeux d’une sexualité entre hommes sous éclairage public"

13h30 Temps, mémoire et ontologie du luminaire

Rodolphe Calin (université de Montpellier 3) : "L’ontologie de la flamme dans La Flamme d’une chandelle de Gaston Bachelard"

Etienne David (université de Lille) : "Boltanski-Messager : des ombres aux tableaux"

14h30 La lumière à l’œuvre, ou l’éclairage comme médium artistique

Sophie Raux (université Lumière-Lyon-II) : "Dessiner « à la lampe ». Enjeux de l’éclairage artificiel dans les académies d’art en Europe 1760-1815"

Brian Thomas (université Paris 8) : "La lumière naturaliste comme « style » d’éclairage artificiel"

16h Un amour de lampes : une vie au service de la lumière.

Entretien avec Ara Kebapcıoğlu, commissaire du musée Lumière de l’œil