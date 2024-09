Webinaire LiLang (Univ. de Mayotte)

Le webinaire LiLang de l'Université de Mayotte propose de nouvelles interventions pour cette nouvelle année 2024-2025.

LiLang présente une forte ouverture interdisciplinaire. L'horizon se veut large : littérature, langues étrangères, traduction, analyse du discours, de sa réception et de sa transmission. Ainsi, l'an dernier nous avons reçu des chercheuses et chercheurs en poésie irlandaise, en traduction (italien, coréen), en littérature francophone, mais également des analyses sur les discours en sociologie et en linguistique.

Un jeudi par mois, un.e chercheur.se junior ou confirmé.e a carte blanche pendant 30-45 minutes pour présenter une recherche passée ou en cours. S'ensuit un temps d'échanges et de questions avec l'assistance. Chaque séance ne devrait pas dépasser 1h30. La langue privilégiée pour l'intervention est le français, tout support complémentaire (diaporama, vidéo, texte ...) étant bien sûr encouragé. À noter que les interventions ne sont pas enregistrées.

Ce ne sont pas des conférences grand public, étant bien des séminaires de recherche, cependant la transversalité et l'interdisciplinarité des thèmes d’intervention sont susceptibles d’intéresser un certain nombre de personnes de la communauté de l'université de Mayotte, et au-delà (enseignant.e.s-chercheur.euse.s, étudiant.e.s de master, doctorant.e.s.) Les invitations ont pour but d’élargir le réseau de recherches des enseignant.e.s-chercheur.euse.s de Mayotte et de donner une visibilité aux activités de recherches menées par l’équipe de la filière Lettres modernes. Dans une optique d'ouverture et de valorisation pour toutes et tous, les intervenant.e.s sont à la fois des chercheur.euse.s junior et confirmé.e.s. issus d'universités françaises et étrangères. Ils ou elles pourront présenter une recherche achevée, déjà publiée ou en cours.

Prochain rendez-vous :

jeudi 3 octobre à 17h avec la chercheuse en littérature en littérature comparée Aurora Cuadrado de l'université du Pays Basque pour une communication intitulée "Jorge Semprún : se taire pour, ainsi, dire".

—

