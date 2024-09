Que font les nouveaux corpus à la recherche en littérature ? XIIe-XXIe s. (Fribourg, Suisse)

Que font les nouveaux corpus à la recherche en littérature ? (xiie-xxie siècles)

Colloque de littérature d’expression française

Les 25, 26 et 27 septembre 2024

Université de Fribourg, Suisse

Révisé, élargi, éclaté, déconstruit voire abandonné pour des raisons tant scientifiques qu’éthiques, le concept de canon littéraire est depuis plusieurs décennies au centre d’une guerre culturelle (culture war). Dans un mouvement facilité par le développement des bibliothèques et archives numériques, de nombreux textes demeurés jusque-là hors de l’attention de la critique ont alors été tirés de l’oubli. Entre l’étude des “belles-lettres” telle que la connaissait le XIXe siècle et celle qui anime les départements de littérature aujourd’hui, de profondes mutations ont marqué notre champ : les frontières spatiales, temporelles, linguistiques et culturelles auxquelles nous étions habitué∙e∙s ont été déplacées, voire effacées, tandis que les catégories génériques ont été remaniées, sous l’impulsion d’approches intermédiales et transdisciplinaires.

Fort∙e∙s de ces constats, il est aujourd’hui nécessaire de mener une réflexion méthodologique et épistémologique sur ce que font les nouveaux corpus à la littérature. Qu’ils soient notre objet de recherche ou non, comment influencent-ils notre manière de travailler et de penser les littératures d’expression française ? En quoi et dans quelle mesure renouvellent-ils nos pratiques de recherche ?

