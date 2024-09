Journée de Doctorant.e.s de l'Association d'études françaises et francophones d'Irlande, ADEFFI (en ligne)

Cet évènement en ligne (MS Teams) présente une occassion pour connaître notre communauté international de chercheur.euses et doctorant.e.s, partager vos recherches avec vos paires et vous tenir au courant des travaux en cours du domaine des études francophones d'aujourd'hui.

Programme :

10.15-10.30 Welcome

Sarah Berthaud, présidente de l’Adeffi

Lauren McShane, répresentante des doctorant.e.s

10.30-11.45 Panel 1 : Traductions et transfers: Pratiques culturelles et langagières

Translations and Transfers: Language and Culture Practices

Amal El-Himer, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès:

‘Défis de la traduction des particules à valeurs temporelles de l’arabe vers le français’

Mohammed Bouhou, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès:

‘Les néologismes dans les pratiques langagières des jeunes: étude des représentations sociolinguistiques’

Imane Letrech, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès:

‘Analyse du discours médiatique de sensibilisation au Maroc : Approche pragmatique’

11.45-12.00 Pause-café

12.00-13.00 Panel 2 : Travaux en cours : Works in progress

Président.e: Lauren McShane

Marie Julie, Independent scholar :

‘Le merveilleux topos journalier", une recherche-création en cours d'écriture’

Sarah Levy Valensi, Université de Caen :

‘Jeux de miroirs dans les textes autobiographiques des frères McCourt’

Emily Fitzell, Cambridge University/New School of the Anthropocene:

‘Surrealist stepping stones: On Ambulithic Resonance’

Stéphanie Arc, Université de Cergy :

‘The Approximative Ethics of Documentary Fiction: A Theoretical Discussion of Paillages’

Aline Verneau : L’École des Hautes Études en Sciences Sociales et Sorbonne, Paris 3:

‘Littérature autochtone francophone – enjeux et espaces d’une fabrique de la littérature (Québec-France)’

13.00-13.45 Pause déjeuner/Lunch

13.45-15.05 Histoire d’idées et l’idée de L’H/histoire:

History of Ideas and the Idea of H(h)istory:

Maria Milos : Université de l’Ouest de Timisoara, Romania

‘L’influence de la micro-histoire et de l’Histoire sur le destin des personnages romanesques : Ce que le jour doit à la nuit et Les anges meurent de nos blessures de Yasmina Khadra’

Loubna Abahani, l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès:

‘Le mythe dans À la recherche du temps perdu : Au cœur du réel proustien’

Minh Houang Pham, l’Université catholique de Louvain, Belgique :

‘Du problème de Molyneux à l’idolâtrie des chrétiens chez Voltaire et Diderot’

Doha Haimeur, Université Hassan II

‘Les figures maternelles en littérature et en art au XXe siècle : Une approche comparatiste’

15.05-15.15 : Pause café

15.15-16.30 : Espaces, la nature et les quêtes d’alterité : Spaces, nature and searches for alterity :

Majda Meftani : Université Chaouib Doukkali El Jadida :

‘La quête du « chez soi » ou comment habiter un espace de négociation entre altérité et manque dans Faire l’amour de Jean Philippe Toussaint’

Sawel Awuni : University of Mississippi:

‘"La Guerre des Œufs Contre les Pierres" : La Bataille pour la Justice comme une Équation Impossible dans Les bouts de bois de Dieu’

Wissal Oualdou : l’Université Mohammed V de Rabat

La Suède comme espace de renaissance dans Un Été à Stockholm d’Adbelkébir Khatibi

16.30-16.45 Pause café

16.45-17.45 : Formation : Dr Driss Louiz, Université Ibn Tofail-Kénitra Maroc

‘Etapes de la rédaction d'une thèse de doctorat’ : Conseils et récommendations

17.45 Remerciements.



18.00 Conference close/Fin du symposium