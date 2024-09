15e éd. du festival Littérature, enjeux contemporains (Maison des écrivains et de la littérature, Paris)

Les journées de rencontres littéraires du Festival : les 10,11 et 12 octobre 2024 au Théâtre du Vieux-Colombier Comédie-Française, 21 rue du Vieux-Colombier 75006 Paris (entrée libre et gratuite)

Les soirées littérature/cinéma du Festival : à 19h00, le 09 octobre 2024 au cinéma Reflet Médicis - 3 rue Champollion 75005 et le 17 octobre 2024 au cinéma L’Arlequin - 76 rue de Rennes 75006 Paris (entrée payante tarif sur dulaccinema.com)

Les invité(e)s : Marianne Alphant, Philippe Artières, Audin Michèle, Jacques Bonnaffé, Rachida Brakni, Olivier Cadiot, François Caillat, Bernard Chambaz, Marc Crépon, Dominique De Font-Réaulx, François-Henri Désérable, Fouad Elkoury, Claire Fercak, Éric Fottorino, Jean Frémon, Claudine Galea, Adrien Genoudet, Élise Goldberg, Iegor Gran, Philippe Jaenada, Pierre Judet de La Combe, Étienne Klein, Marie-Hélène Lafon, Ludovic Lagarde, Luc Lang, Jean-Loïc Le Quellec, Bruno Monsaingeon, Guillaume Monsaingeon, Adrien Naselli, Arthur Nauzyciel, Gilles Perret, Éric Pessan, Nathalie Piégay, Jérôme Prieur, Lucie Rico, Michèle Riot-Sarcey, Olivier Rolin, Marianne Rubinstein, Thomas Schlesser, Alain Schnapp, Alexandra Schwartzbrod, Aude Seigne, Ryoko Sekiguchi, Ruth Zylberman

Transmettre. Le verbe. L’acte. Le geste. Qui répondent à un besoin, un désir, une urgence parfois. Transmettre son expérience pour la partager. Transmettre sa souffrance pour s’en décharger. Transmettre ses pensées, ses valeurs, ses émotions. Etablir le lien entre le vécu d’hier et l’à venir qui nous attend, pour que l’Histoire ne se reproduise pas, pour que les leçons du passé ne demeurent pas lettres mortes ; mais aussi pour préserver la richesse accumulée dans le gisement des années, admirer l’inventivité des artistes, des écrivains, des inventeurs, des bâtisseurs, y puiser des modèles et des exigences pour demain. Savoir d’où l’on vient pour vouloir où l’on va.

Dans nos bibliothèques s’est déposée l’archéologie de nos civilisations, de nos peines et de nos joies, la variété de nos cultures, le capital de nos différences. Le livre est cet objet qui les recueille, et qui les propose dès qu’on en ouvre les pages ; il est cet objet que l’on offre et que l’on reçoit. Le livre est un passeur. Les écrivains, les écrivaines, sont des passeurs. Transmettre, c’est accueillir ce qui fut pour le tendre vers ceux qui viennent.

Il est cependant des legs dont on préférerait se défaire. Il est des transmissions impossibles, néfastes, trop lourdes à porter. Aussi transmettre suppose-t-il aussi de faire l’inventaire, d’interroger, d’inquiéter l’héritage. De tout cela les écrivains nous donnent exemple, d’œuvre en œuvre. Et le mettent en partage, car la littérature s’adresse à qui la reçoit. Elle transmet l’événement, le fait historique et ses traumas, les saveurs et les savoirs - qu’il s’agisse des sciences ou des arts -, mais aussi les incertitudes, les questionnements. Ses formes toujours renouvelées – roman, récit, poésie, théâtre, bande dessinée, chanson, roman graphique… multiplient les canaux de la transmission.

Les rencontres publiques de la Maison des écrivains, Littérature, Enjeux contemporains, s’attachent, depuis leur origine, à ce geste de transmission, cœur même des missions de la Mél, de celles et ceux qui participent – artistes, écrivains, penseurs, critiques de l’université et des médias. En scrutant avec elles et avec eux les œuvres qui assurent ce transfert sans lequel les cultures, les histoires, n’auraient sans doute plus d’origines, cette quinzième édition entend agiter à nouveau les esprits, mettre en commun et à la portée de toutes et tous, une réflexion tout autant politique, éthique, qu’esthétique.