Phénoménologie de l’étranger. Colloque en l’honneur et en présence de Bernhard Waldenfels (Paris)

ENS Paris, Université Paris Nanterre, l’EHESS Raspail

Les 6, 7 et 8 novembre 2024

Organisation :

Audran Aulanier (CEMS/EHESS), Marco Franceschina (CEMS/EHESS),

Natalie Depraz (Ireph, Nanterre et Archives Husserl, Paris), Matthias Vallery (Eriac, Rouen)

—

Le 17 mars dernier, Bernhard Waldenfels a eu 90 ans. Figure centrale de la philosophie allemande contemporaine et passeur infatigable de la phénoménologie française en Allemagne, son œuvre reste pourtant moins connue et étudiée dans le paysage francophone, malgré quelques soubresauts ces dernières années, avec la parution de plusieurs traductions de ses textes en français et l’organisation d’un colloque sur les phénoménologies de l’étranger à l’ENS Paris en 2018. Six ans plus tard, ce colloque vise à la fois à lui rendre hommage et à affirmer et consolider l’intérêt de l’œuvre de Waldenfels pour les philosophes et plus largement par les praticiens des sciences humaines et sociales francophones.

Nous mettrons au travail les propositions théoriques majeures de Bernhard Waldenfels que sont en premier lieu le concept de responsivité, mais aussi l’importance accordée au rôle de l’étranger (das Fremde) dans sa phénoménologie, le renouvellement qu’il propose de la description phénoménologique à travers une mise en avant du caractère nécessairement indirect de celle-ci, etc.

—

Programme :

Mercredi 6 novembre, Archives-Husserl ENS Paris, Salle Dussane (à confirmer), 17h à 19h

Ouverture du colloque par Natalie Depraz (Université de Paris Nanterre/Archives Husserl de Paris) et Dominique Pradelle (Sorbonne Université/Directeur des Archives Husserl de Paris)

Bernhard Waldenfels et Françoise Dastur en dialogue.

—

Jeudi 7 novembre, Université Paris Nanterre, salle Séminaire 2 Bâtiment Max Weber

9h : accueil / café

9h15 : Bernhard Waldenfels, une pensée en mouvements, présentation de la journée par Audran Aulanier (CEMS/EHESS)

9h30-12h

Première session : Waldenfels en dialogue (modération : Natalie Depraz)

Laurent Perreau (Logiques de l’agir / Université de Franche-Comté) : La théorie de l'expérience sociale chez Bernhard Waldenfels

Adnen Jdey (Centre d’Études Phénoménologiques / FNRS / UC Louvain) : Répondre de ce qui arrive : Waldenfels en dialogue avec Maldiney

Mohammad Vaferi (LCSP /Paris Cité) : Altérité et création : un dialogue entre Waldenfels et Castoriadis sur l'hospitalité

Déjeuner 12h-14h

14h à 16h30

Deuxième session : Hyper-phénomènes, surprises et bouleversements (modération : Marco Franceschina)

Natalie Depraz (Université de Paris Nanterre / Archives-Husserl de Paris) : Surprise et responsivité

Marion Bernard (Archives Husserl de Paris) : Waldenfels, une éthique du bouleversement

Matthias Vallery (Eriac / Université de Rouen) : Le corps chez Bernhard Waldenfels

17h à 18h

Inga Römer (Husserl-Archiv Freiburg / Albert-Ludwigs-Universität Freiburg): Les Archives Bernhard Waldenfels à Freiburg-in-Brisgau

—

Vendredi 8 novembre, EHESS Raspail, salle des conseils

8h45 : accueil / café

9h10 : introduction à la journée, Daniel Cefaï

9h30 à 11h

Troisième session, applications sociologiques de la responsivité (modération Daniel Cefaï)

Astrid Broucke (Experice / Université Sorbonne Paris Nord) : Devenir élève : construire une responsivité scolaire à l’école maternelle

Anthony Pecqueux (Centre Max Weber (POCO) / CNRS) : Le nouveau venu dans le cercle de parole : potentiel d’attention et de description

Pause

11h15 à 12h15

Thomas Bedorf (Fernuniversität in Hagen) : La phénoménologie comme philosophie de la différence

Déjeuner 12h15 à 13h30

13h30 à 15h

Quatrième session : Responsivité et communautés I (modération Audran Aulanier)

Joan Stavo-Debauge (CEMS/EHESS & THEMA/Unil) : Phénoménologie de l’étranger ou sociologie pragmatique de la rencontre et de la composition du propre, de l’étranger et du commun ?

Michel Vanni (Lausanne) : Inquiétude et partage du Commun. Les enjeux d’une politique responsive

Pause

15h30 à 17h

Cinquième session, Responsivité et communauté II (modération Matthias Vallery)

Paul Slama (Alexander von Humboldt-Stiftung) : Communauté et étranger chez Max Weber: dialogue avec B. Waldenfels

Simon Calenge (Académie de Dijon) : La polyphonie du discours chez Bernhard Waldenfels

17h : fin du colloque.