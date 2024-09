"La théorie littéraire doit-elle être critique ?". Conf. de Florent Coste (Lausanne)

Dans le cadre du cours commun du MA de français de l'Université de Lausanne "Questions de théorie littéraire" (les mercredis, 10h-12h).

Florent Coste présentera son récent essai :

L’ordinaire de la littérature. Que peut (encore) la théorie littéraire ? (La Fabrique, 2024).

La théorie littéraire a été désertée. Trop formelle, trop abstraite, elle semblait réduire les textes à de vains jeux stylistiques et à des objets d’études académiques. Pourtant, le paysage médiatique est saturé de commentaires critiques, de prix littéraires, de jurys lycéens, de podcasts consacrés à la lecture, etc. L’œuvre de fiction est un marché rentable et la critique fait partie de cette économie.

À cet égard, renouer avec la théorie littéraire est un acte de résistance. Ce livre propose de défaire le jugement condescendant et paresseux qui l’a fait mourir. Florent Coste ne cherche pas à ressusciter une théorie fossilisée mais à la revivifier par une attention au champ littéraire comme espace de pouvoir, et au geste d’écriture comme production d’affects, de figures, de symboles. Il met en lumière une conflictualité imperceptible : ou bien laisser le travail du rêve se faire vampiriser par le marché et déposséder par le succès commercial et critique, ou bien ouvrir à toutes et à tous un espace de jeu et de subversion.

Parcourir sur Fabula le Sommaire & l'introduction de l'ouvrage…

Florent Coste est médiéviste et théoricien de la littérature. Il enseigne à l’Université de Lorraine. Il est notamment l’auteur d’Explore. Investigations littéraires (2017).