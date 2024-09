Études littéraires et neuroscience: l’exemple des "sens intérieurs" (Journée CUSO, Nauchâtel)

Organisateur(s)/trice(s)

Mélanie Exquis, UNINE

Pr Christophe Imperiali, UNINE

Intervenant-e-s

Pr Nicolas Farrugia, IMT Atlantique

Description

Même si on n'y prête pas toujours attention, la lecture fait naître en nous des images, des sons, ou d'autres affects relevant de la sensation. Dans de tels cas, aucun stimulus extérieur ne produit une sensation, mais quelque chose en nous «mime» des effets sensoriels. C'est ce type de processus qui sera au cœur de la journée doctorale proposée: les deux invités pressentis présenteront des aspects très différents de la question. Nous entendrons d'une part, Michel Collot, éminent représentant d'une approche phénoménologique de la littérature, inscrite dans la lignée de la «critique de conscience»; d'autre part, Nicolas Farrugia, neuroscientifique spécialiste des liens entre imagination et perception. Ces deux conférences plénières seraient prolongées par des présentations de doctorant.e.s, dont le format est encore à définir. L'idée serait d'inviter les participant.e.s à réfléchir à l'emprise de la lecture sur le corps des lectrices et lecteurs, en saisissant ces phénomènes du côté des effets de lecture aussi bien que des stratégies d'écriture engageant de telles visées.