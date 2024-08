Penser la littérature française contemporaine avec Dominique Viart - Festival Extra! (Centre Georges Pompidou, Paris)

Penser la littérature d’aujourd’hui, en compagnie de l’un de ses passeurs essentiels, Dominique Viart (IUF, Université Paris Nanterre), voilà ce que propose cette journée, à travers lectures, tables-rondes et entretiens. Littérature déconcertante, littérature de terrain ou littérature relationnelle, autant d’outils qu’il a proposés pour donner à éprouver la vitalité des écritures contemporaines et qu’il s’agira de discuter et de relancer à ses côtés.

Cette journée, organisée avec le concours de Jean-Max Colard dans le cadre du Festival Extra ! (Festival Extra, édition 2024), est ouverte au plus large public comme aux chercheuses et aux chercheurs, avec l'ambition de prolonger le souci de transmission qui n’a cessé d’animer le travail de Dominique Viart. Les nombreux liens qu’il a noués avec les écrivain.es feront également de cette journée un moment de rencontres littéraires : nombreux ont répondu présents, notamment Arno Bertina, Gérard Macé et Maylis de Kérangal.

Comité d'organisation :

Carine Capone, Laurent Demanze (Univ Grenoble), Anne-Sophie Donnarieix (Univ. De la Sarre),

Morgane Kieffer (UJM) (+Jean-Max Colard, Centre Pompidou)

Vendredi 13 septembre 2024)

Programme

(également sur le site du festival Extra!)

· 11h30 : Ouverture

Mots introductifs de Jean-Max Colard (Centre Pompidou)

Introduction et salutations du comité d’organisation

· 11h45-13h: « Dominique Viart, l’invention critique »

(prises de parole amicales en hommage à DV).

Lectures de textes de Jacques Dupin, Claude Simon, Pierre Michon, Annie Ernaux, Joy Sorman.

Pause du midi

· 14h30-16h00: Première table ronde: « valeurs du contemporain »

Avec Alexandre Gefen (CNRS), Lionel Ruffel (Paris 8), Nancy Murzilli (Paris 8)

Modération : Estelle Mouton-Rovira

· 16h30-17h30: Deuxième table ronde: « littérature et savoirs »

Avec Gérard Macé (écrivain), Maylis de Kerangal (écrivaine), Marielle Macé (EHESS).

Modération : Jean-Marc Moura

Intermède (17h30-18h30)

· 18h30-19h30 : Grand entretien : « Un contemporain relationnel ? »

Dominique Viart en dialogue avec Nicolas Bourriaud (commissaire d’exposition et historien de l’art, auteur de L’Esthétique relationnelle, Dijon, Les Presses du réel, 1998).

Modération : Jean-Max Colard

19h40 – 20h : Lecture publique : Maylis de Kerangal