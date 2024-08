Lettres à table ! Un débat sur la postmémoire avec Verónica Estay Stange, pour Survivre à la survie (Sorbonne nouvelle)

Survivre à la survie: Chili, une mémoire déchirée (Calmann-Lévy, 2003) raconte l'enquête menée par Verónica Estay Stange pour découvrir le passé traumatique de sa famille et de son pays. Au-delà de la question des dévastations opérées par la dictature de Pinochet, l'autrice nous donne un témoignage exceptionnel de la postmémoire, entre douleur et espoir.

Le 3 octobre 2024 à 18h aura lieu un débat avec l'autrice à la Sorbonne Nouvelle dans le cadre des rencontres littéraires "Lettres à table!" Venez assister, participer ou simplement écouter pour découvrir le livre en discutant avec son autrice!

Verónica Estay Stange est maître​ de conférences​ HDR à l’Université Paris Cité. Elle ​a publié plusieurs livres et ​u​ne cinquant​aine ​d'articles centrés d’une part sur la transversalité des arts, et de l’autre sur la mémoire et la postmémoire des dictatures sud-américaines (Argentine, Chili).

—

Date : 3 octobre 2024 à 18h

Lieu : Bibliothèque de la Sorbonne Nouvelle, 1er étage.

Adresse de la Sorbonne Nouvelle : 8, avenue de Saint-Mandé, 75012 Paris

—

Discutants :

Le débat sera animé par Olivier Compagnon (Institut des Hautes Etudes de l'Amérique latine), Maria Candea et Nathalie Kremer (Département de Linguistique et Littérature Françaises et Latines de l’USN)

—

Un chapeau à questions circulera par ailleurs dans la salle : n’hésitez pas à venir avec votre stylo pour écrire vos questions sur des billets !

Entrée libre.