Vincent Ferré (dir.), Communautés interprétatives. Autour de Stanley Fish

Ce volume interroge les conditions de l’interprétation des textes littéraires, à la lumière des propositions de Stanley Fish sur L’autorité des communautés interprétatives (1980) : leurs présupposés, leurs compétences et croyances, conditionnent l’activité herméneutique, interrogée ici par des spécialistes de littérature française, espagnole ou comparée. Réfléchir au fonctionnement concret de telles communautés – création, renouvellement, adhésion, dissidence, relation concurrentielle entre communautés, volonté d’imposer une interprétation… –, amène à envisager des implications en termes de libre arbitre et d’individualité essentielles pour nos disciplines, et à repenser les relations entre texte, auteur et lecteurs, parfois en opposant des objections nouvelles aux postulats de Fish, parfois en proposant des alternatives.

Ouvrage publié avec le soutien de l'EUR FRAPP (dir. Yolaine Parisot).

Table des matières

Notes sur les contributeurs



Introduction « Dis-moi comment tu lis, et je te dirai qui tu es ». D’une communauté à une autre

Vincent Ferré



1 « Communautés interprétatives » : théorie et pratique(s)

Frank Wagner



2 La recherche en Littérature comparée : lire à la première personne du pluriel ?

Marie-Agathe Tilliette

3 Quelles communautés interprétatives pour les textes de théâtre aux xx e et xxi e siècles ? Pour une histoire des relations entre les études littéraires et les études théâtrales

Romain Bionda

4 Against Interpretation, against Community: in Honor of Jean-Luc Nancy

Farid Ghadami

5 L’acte de lecture comme parcours d’interprétation : le lecteur face au texte

Agatino Lo Castro

6 Les plateformes d’autoédition comme espaces d’émancipation : l’illusoire autorité des communautés

Corentin Boutoux

7 « Moi je m’habillais dans les règles » : style et communauté chez Guillaume Dustan

Maxim Delodder

8 La construction d’une communauté entre centre et périphérie : le sens de l’appartenance dans La Place d’Annie Ernaux

Ana Beatriz Coelho



9 Du pastiche, des femmes, et du féminisme. Invention et interprétation (Beauvoir, Duras)

Camille Bortier



10 Détisser l’interprétation. Des usages possibles de la traduction poétique au Cycle 4

Blanche Turck



11 Petite défense de l’intention auctoriale, par un ancien sceptique de la question

Franc Schuerewegen.