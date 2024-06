Corinne Grenouillet, Maryline Heck, Alison James (dir.), Écrire le quotidien aujourd’hui

Qu’y a-t-il de commun entre le projet d’Annie Ernaux, celui de Jacques Jouet, celui de François Bon, ou encore celui de Valérie Mréjen ?

Avec beaucoup d’autres (Philippe Artières, Florence Aubenas, Bruce Bégout, Anne-James Chaton, Éric Chauvier, Petr Král, Édouard Levé, ou Joy Sorman), ces auteurs s’attachent tous à écrire le quotidien, à mettre au premier plan la vie dans ce qu’elle peut avoir de plus ordinaire. Précédées en France, depuis 1945, par une effervescence théorique autour de la notion de quotidien (avec Henri Lefebvre, Roland Barthes, Michel de Certeau notamment), ces « écritures du quotidien » ont émergé essentiellement à partir du début des années 1980 dans la lignée des textes sur « l’infra-ordinaire » de Georges Perec. Elles ne cessent depuis de se développer et elles forment aujourd’hui un véritable petit massif aux sommets, certes irréguliers et contrastés, au sein du panorama de la littérature française contemporaine. Notion aux frontières mouvantes, le quotidien fait apparaître des lignes de partage entre les activités (marquées par des divisions de classes sociales ou de genres) ; entre les espaces (zones urbaines, périurbaines ou rurales) ; entre les espèces humaine et animale. Les œuvres du quotidien offrent ainsi un observatoire privilégié pour rendre compte des fractures et des transformations de notre monde. Elles agissent puissamment à l’intérieur de la littérature actuelle par leurs objets, par leurs modes de représentation, par leurs rapports avec d’autres discours (histoire, sociologie, anthropologie) et d’autres formes artistiques (cinéma, photographie, arts plastiques).

Avec le soutien de l’unité de recherche ICD (Interactions Culturelles et Discursives, UR 6297) de l’université de Tours, du Centre à Paris de l’université de Chicago, de l’unité de recherche 1337 « Configurations littéraires » de l’université de Strasbourg.

—

Corinne Grenouillet est professeure de littérature française des XXe et XXIe siècles à l’université de Strasbourg.

Maryline Heck est maîtresse de conférences HDR en littérature française des XXe et XXIe siècles à l’université de Tours.

Alison James est professeure à l’université de Chicago, spécialiste de la littérature française des XXe et XXIe siècles.