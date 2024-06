16e Congrès International de l'Association des Chercheurs et Chercheuses en Critique Génétique (APCG)

L'Association des Chercheurs et Chercheuses en Critique Génétique (APCG) anime son prochain congrès axé sur l’analyse et la réflexion à propos du rôle de l'archive élargie et ses intersections avec les processus créatifs. Notre objectif est d'aborder la relation entre les archives, l'enregistrement et les pratiques créatives dans des différents domaines et langages, tels que le cinéma, le théâtre, la musique, les arts visuels, entre autres. On met en lumière des différentes dimensions de l'archive, notamment celles du publique et du privé, du personnel et de l’institutionnel, ainsi que ses différentes matérialités et modalités. On invite également l’approche aux dossiers de recherche, aux dossiers d'artistes et aux diverses formes d'enregistrement d'activités comme création de manière à dévoiler un moyen d’explorer les nombreuses facettes et intersections multimodales du processus de création.

