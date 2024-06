Costanza Jori, Corinne Lucas-Fiorato, Jennifer Ruimi, Hélène Tropé (dir.), Professions et métiers du sang dans l'Europe romane des XVe-XVIIIe siècles

Dans la continuité du volume Figures du sang dans l'Europe moderne : symboles, sciences, sociétés (Orbis Tertius, 2022), cet ouvrage étudie diverses activités professionnelles liées au sang dans les espaces linguistiques et géopolitiques espagnols, français et italiens des XVe-XVIIIe. Barbiers, bouchers, chirurgiens, anatomistes, légistes, etc. sont examinés à partir de textes de l’époque. Ces activités, touchant tant à la santé qu’à l’alimentation, à la justice, à la guerre et aux divertissements, sont d'abord abordées sous l’angle des pratiques et des nombreuses polémiques professionnelles dévoilant concrètement l’ampleur des conflits entre traditions (arts libéraux / arts mécaniques) et nouveautés techniques et scientifiques qui agitèrent l’Europe d’Ancien Régime. Les pratiques professionnelles interagissent avec les représentations littéraires, théâtrales et figuratives contribuant dialectiquement à susciter, au fil du temps, transformations, involutions, évolutions particulièrement importantes dans l’approche de l’imaginaire collectif des activités sociétales en rapport avec le sang.

L'ouvrage est en libre accès sur le site de l'éditeur, Orbis Tertius.