Buñueliana n° 4 - varia

Date de tombée (deadline) : 30 décembre 2024

À: Centro Buñuel Calanda – Instituto de Estudios Buñuelianos - Universidad de Zaragoza

La revue Bueñueliana, revista de cine, arte y vanguardias lance un volume varia pour son 4e numéro annuel pour une publication en juin 2025. La revue couvre tous les champs disciplinaires en relation avec le cinéma et les avant-gardes artistiques.

Buñueliana est une revue annuelle de la Fondation Centre Buñuel Calanda, publiée en collaboration avec les Presses de l'Université de Saragosse et le Instituto de Estudios Buñuelianos, dont l'objectif est la transmission des connaissances à travers la publication d'articles et de textes académiques qui analysent les relations entre le cinéma et l'avant-garde, en comprenant comme tel tout mouvement, groupe ou minorité qui anticipe les tendances artistiques. De même, la revue privilégiera les recherches axées sur l'œuvre du cinéaste aragonais Luis Buñuel et d'en faire une référence éditoriale pour les études buñueliennes.

Buñueliana publie des articles en espagnol, anglais ou français.

Dates importantes :

Date limite d’envoi des articles complets : 30 décembre 2024.

Publication prévue du numéro : juin 2025.

Les articles en format .doc ou .docx sont à envoyer via la plateforme OJS à l’adresse suivante : https://papiro.unizar.es/ojs/index.php/bunuel/about/submissions

Pour plus d’informations, contactez : bunueliana@gmail.com

Responsable : Jordi Xifra

URL de référence : https://papiro.unizar.es/ojs/index.php/bunuel/about/submissions