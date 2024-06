Léopold Sédar Senghor : genèse d'une œuvre (Paris, BnF-Richelieu)

Programme de la journée d'étude internationale

Léopold Sédar Senghor : genèse d'une œuvre

27 juin 2024 – 9h30-18h

Paris, BnF-Richelieu – Salle des conférences (5, rue Vivienne)

La BnF conserve la plus riche collection de manuscrits littéraires de Senghor, mais ce fonds – issu de deux donations – gagne à être mis en relation avec d’autres archives en France, au Sénégal et dans le monde. Encore peu étudiés, ces fonds peuvent changer notre perception de l’œuvre senghorienne, qui mérite une analyse attentive des phénomènes stylistiques, des réseaux intellectuels et de sa réception internationale. La BnF et le groupe de recherche international L. S. Senghor (ITEM/UCAD) invitent les chercheuses et les chercheurs à entrer dans l’atelier des concepts et des textes senghoriens. Qu’est-ce que les manuscrits, les tapuscrits, les versions préorginales et les correspondances peuvent nous apprendre du processus d’écriture, du style, de la langue et de la pensée de Senghor ?

9h30 Mot d'ouverture

Laurence Le Bras (BnF) : "Le fonds Senghor de la BnF"

10h00 Genèse du style

Présidence : Michel Murat (Sorbonne U.)

Élise Nottet-Chedeville (U. de Rennes 2) : "Genèse d’un poète : les Poèmes divers et les Poèmes perdus de Léopold Sédar Senghor"

Edoardo Cagnan (ENS-BnF) : "L’emploi rythmique des conjonctions : entre expressivité et positionnement"

11h00 Pause

11h30 Genèse de textes

Présidence : Xavier Garnier (U. Sorbonne Nouvelle)

Serge Meitinger (U. de La Réunion) : "Le 'Cahier de Verson' dans la genèse de Chants pour Naëtt (1949), puis de Nocturnes (1961)"

Mamadou Bâ (UCAD) et Claire Riffard (ITEM) : "'Striquant et modulant le cantique de joie' : approche génétique de l’'Élégie pour la reine de Saba'"

Alioune Diaw (UCAD) : "'Épitaphe' : de Senghor : genèse et significations d’un poème inédit"

13h00 Pause déjeuner

14h30 Réseaux et traductions

Présidence : Olga Anokhina (ITEM)

Susanne Gehrmann (U. Humboldt de Berlin) et Giuseppe Sofo (U. Ca’ Foscari de Venise) : "L’œuvre de Senghor au prisme des archives berlinoises : pour une génétique des traductions allemandes de Senghor"

Serge Bourjea (U. Paul-Valéry Montpellier 3) : "Édouard Glissant, 'Consentir à l’autre' : de la critique de 'l’aveuglement des meilleurs Occidentaux' (Congrès de Rome, 1959) à celle de Léopold Sédar Senghor (Liberté I, 1964)"

16h00 Pause

16h30 Concepts et réseaux

Présidence : Anne Schneider (U. de Caen)

Dominique Combe (ENS) : "Négritude, 'Civilisation de l’Universel' et littérature mondiale"

Guy Dugas (U. Paul-Valéry Montpellier 3) : "Négritude, judéité, lusitanité : correspondances croisées de Senghor, Memmi et Guibert"

17h30 Clôture de la journée d'étude

—

Organisation

Edoardo Cagnan (edoardo.cagnan@sorbonne-universite.fr)

Claire Riffard (claire.riffard@cnrs.fr)

—

Accès

BnF-Richelieu – Salle des conférences

5, rue Vivienne (aile gauche) – 75002 – Paris

Partenaires

BnF, ITEM (ENS/CNRS), EUR Translitteræ (PSL), UCAD, Programme Suds (PSL), Chaire UNESCO "Les archives au service des nations et des sociétés africaines"