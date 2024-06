Jonathan Fruoco, Unveiling the Green Knight

Sir Gawain and the Green Knight est l’un des plus anciens récits de la littérature anglaise. Fortement hanté par le passage du temps, cette histoire nous entraîne à la frontière entre tradition et innovation, entre un passé chevaleresque arthurien fantasmé et sa réinterprétation poétique en langue anglaise. Dans le film The Green Knight de David Lowery, cette frontière s’estompe encore, offrant une vision contemporaine et hautement stylisée des thématiques propres au poème médiéval. Ce volume se propose d’explorer les multiples facettes de cette légende grâce à une analyse du poème et de son adaptation cinématographique la plus récente. À travers une étude comparative rigoureuse, nous examinons leurs thèmes, motifs et techniques narratives, tout en mettant en lumière les résonances historiques et culturelles qui imprègnent ces récits. De la quête de soi à la moralité en passant par les dilemmes éthiques, cette exploration offre un regard éclairant sur la façon dont Gauvain et le Chevalier Vert continuent à captiver les lecteurs et les spectateurs à travers les âges.

Sommaire

Introduction. From Arthurian Legend to Modern Cinema: Setting the Stage for The Green Knight

Jonathan Fruoco

Exploring Sir Gawain and the Green Knight

An introduction to Sir Gawain and the Green Knight

Helen Cooper

“Of sum auenturus þyng an vncouþe tale”: Style, Sources and Analogues of Sir Gawain and the Green Knight

Anne Marie D’Arcy

A Manuscript-Oriented Reading of Sir Gawain and the Green Knight

Madeleine S. Killacky

The Pentangle in Sir Gawain and the Green Knight

Shawn Phillip Cooper

A New Perspective on an Old Tale: David Lowery’s Green Knight

Masculinity, Monstrosity, and the Uncanny in Sir Gawain and the Green Knight and David Lowery’s The Green Knight (2021)

Georgina Anderson

The Green Knight or The Imagination of a Cyclic Time

Justine Breton

Amplifying Gawain’s Identity Crisis in The Green Knight

Danko Kamčevski

Translatio operum? Adaptation as Creative Destruction in David Lowery’s The Green Knight (2021)

Cyril Besson

Bibliography