Autour de l'Institut franco-chinois (1921-1950) : diaspora étudiante, circulation des savoirs et relations institutionnelles (Lyon)

Autour de l’Institut franco-chinois (1921-1950) :

diaspora étudiante, circulation des savoirs et relations institutionnelles sino-françaises

Around the Sino-French Institute (1921-1950):

student diaspora, circulation of knowledge and Sino-French institutional relations

Université Jean Moulin – Lyon 3

IETT (Institut d’Etudes Transtextuelles et Transculturelles,

Lyon (France), 26, 27 et 28 mai 2025

Les échanges entre la Chine et la France dans le domaine de l’enseignement et plus

particulièrement de l’enseignement supérieur sont encore méconnus et trop peu étudiés.

L’objectif de ce colloque sera, à partir de l’expérience de l’Institut franco-chinois de Lyon, de

retracer l’histoire des échanges entre la France et la Chine dans ce domaine particulier et d’en

faire émerger les dynamiques, des premières tentatives des missionnaires français à celles qui

ont vu le jour dans la première moitié du XXe siècle. Si l’histoire de certaines institutions a fait

l’objet de recherches ou de publications récentes, les liens entre elles et le devenir des

individus passés par ces structures, en Chine ou en France, sont encore peu documentés. Or,

si l’engagement français en faveur de l’enseignement en Chine a commencé très tôt (XVIIe

siècle), c’est à partir de la fin du XIXe siècle, que les initiatives tant religieuses que laïques, tant

chinoises que françaises, se multiplient et contribuent à créer une dynamique qui se

développe et s’amplifie jusqu’en 1950, concourant à une circulation des savoirs et

l’établissement de réseaux de relations dans des domaines extrêmement variés (scientifique,

juridique, littéraire, philosophique, artistique, médical etc.).

Cette riche histoire des transferts culturels et intellectuels entre la Chine et la France au cours du premier vingtième siècle se

réalise dans un contexte qui questionne la géopolitique des savoirs. La dimension militaire et

économique de l’impérialisme européen se traduit par une volonté de domination

épistémologique dans le champ de la production des connaissances qui traverse les relations

universitaires sino-françaises. Mais si la circulation du savoir scientifique moderne semble se

faire souvent à sens unique, de l’Europe vers la Chine, les thèses des étudiants de l’Institut

franco-chinois montrent un positionnement spécifique vis-à-vis des cultures académiques

occidentales et chinoises et un traitement révélateur des représentations culturelles à l’oeuvre

tant chez les étudiants que chez leurs directeurs de thèse. Les relations de pouvoir en jeu dans

le processus de réflexion et d’écriture de la thèse reflètent une dynamique plus complexe qu’il

n’y paraît de prime abord.

Avec pour fil conducteur l’idée d’échanges et la prise en compte du contexte socio-politique

en tant que les conditionnant, il va s’agir d’interroger le rôle et la nature de ces échanges entre

Chine et France, à partir des acteurs et des pratiques de l’Institut franco-chinois en lien avec

les autres établissements d’enseignement franco-chinois ou français en Chine. Dans une

perspective interdisciplinaire (anthropologie, histoire de l’art, histoire, littérature,

philosophie, sociologie, traductologie…), on s’intéressera autant aux étudiants chinois venus

en France qu’à ceux ayant intégré des établissements franco-chinois en Chine ou encore aux

enseignants français ou chinois ayant exercé dans ces établissements.

Axes thématiques

1- Les étudiants et leur parcours

Si quelques étudiants ont fait l’objet d’études approfondies (le poète Dai Wangshu 戴

望舒, l’écrivaine et critique Su Xuelin 苏雪林, l’astrophysicien Cheng Maolan 程茂兰,

etc.), pour nombre d’entre eux, le travail reste à faire, que ce soit en ce qui concerne

leur intégration à l’université française ou leurs réalisations une fois de retour en Chine.

On peut, dans ce contexte, s’intéresser aux relations entre étudiants et enseignants

(maître et disciple), à la place des étudiantes chinoises dans l’université française ou

aux étudiants chinois en dehors de l’IFC. Leurs trajectoires biographiques, les

problématiques de genre, les enjeux identitaires (sinité, patriotisme), la vie

quotidienne en France, la position de ces étudiants/jeunes chercheurs dans le champ

académique sont autant de thèmes qui mériteraient d’être abordés au cours de ce

colloque.

2- Les institutions et leurs promoteurs

La création de l’Institut franco-chinois s’inscrit dans une dynamique qui a vu d’abord

l’ouverture d’établissements en Chine (Arsenal de Fuzhou 福州造船厂, Université

Aurore 震旦大学, Université Fudan 复旦大学) et l’accueil d’étudiants indépendants

(Chen Jitong 陈季同 au XIXe) puis s’est associée à l’ouverture d’établissements

préparatoires (Université franco-chinoise de Pékin 北京中法大学, Institut technique

franco-chinois de Shanghai 上海中法工学院 etc.). On s’intéressera en particulier aux

formes que cette dynamique, internationale, prend avec la France et aux promoteurs

et instigateurs de ces institutions (pourquoi la France).

3- Les domaines d’études et la circulation des savoirs

La variété des domaines d’études abordés est attestée par la diversité des thèses des

étudiants de l’IFC. Celles-ci témoignent des échanges à l’oeuvre dans toutes les

disciplines universitaires. On s’intéressera aux modalités de la circulation des savoirs

entre la Chine et la France qui en a découlé dans les différentes disciplines (droit,

médecine, pharmacologie, géographie, histoire, pédagogie etc.). La bibliothèque

constituée au cours des 25 ans d’existence de l’IFC est une photographie exemplaire

de cette circulation de la culture, des connaissances et des idées entre la France et la

Chine.

4- Imaginaires et représentations

Les étudiants ont également joué un rôle important dans la circulation des imaginaires

entre Chine et France, qu’ils aient contribué à déconstruire l’imaginaire sur la France

promu en Chine ou qu’ils aient été à l’origine de la construction d’un nouvel imaginaire

et de nouvelles représentations de la France en Chine. Mais ils ont aussi permis au

monde culturel français de découvrir la culture chinoise et les pratiques des artistes

chinois qui viennent alors étudier en France, ouvrant un espace d’échanges et de

confrontations propice aux transferts culturels dont les modalités sont à explorer.

—

Modalités de soumission

Les propositions (300 à 400 mots, français, anglais ou chinois) sont à envoyer, accompagnées

d’une brève biobibliographie (10 lignes), pour le 30 juillet 2024, à :

jacqueline.estran@univ-lyon3.fr

marie.laureillard@univ-lyon2.fr

florent.villard@sciencespo-rennes.fr

Seront retenues les propositions novatrices par leur approche ou leur objet d’études. Les

auteurs seront informés de leur sélection le 30 septembre 2024.

Le colloque aura lieu les 26-27 et 28 mai 2025 à Lyon.

Une publication fera suite au colloque : les articles, rédigés en français ou en anglais, seront

attendus pour le 30 août 2025.

—

Comité scientifique

Jacqueline Estran, Université Jean Moulin – Lyon 3, IETT

Marie Laureillard, Université Lumière – Lyon 2 / Université Paris-Nanterre, IAO / CRPM

Gregory B. Lee, St Andrews University / Université Jean Moulin – Lyon 3

Florent Villard, Sciences Po Rennes/Rennes 2, ERIMIT

Frédéric Wang, INALCO Paris, IFRAE

Comité d’organisation et contact

Jacqueline Estran, jacqueline.estran@univ-lyon3.fr

Marie Laureillard, marie.laureillard@univ-lyon2.fr

Florent Villard, florent.villard@sciencespo-rennes.fr

—

