Phares, passages et arrivées (revue Bibliomanie)

Bibliomanie 58, décembre 2024

Bibliomanie, conformément à son approche scientifique interdisciplinaire, invite à soumettre des contributions de nature littéraire, historique et sémiotique pour son numéro #58 (décembre 2024) abordant des aspects liés au thème choisi.

Phares, passages et arrivées

L’histoire des phares, qui va de pair avec celle de la navigation, est fascinante et se perd dans la nuit des temps. Les Anciens ont très tôt découvert qu'ils pouvaient se déplacer aisément sur l’eau, sans doute en passant des lacs aux rivières puis à la mer. À l’origine, effrayés par tant d’immensité, ils se limitaient à une navigation diurne et côtière, peut-être à l’aide de fragiles embarcations. Cependant, ils apprirent vite qu’ils pouvaient se déplacer facilement pour atteindre d'autres côtes en transportant des marchandises et des personnes. Sans aucun point de repère pour se déplacer dans l’obscurité, la seule solution était alors de trouver refuge dans une crique sûre.

Les phares, avec leur pouvoir évocateur remarquable, ont toujours été une grande source d'inspiration pour toutes les formes d’art. La littérature disponible sur les phares est incroyablement vaste et suggestive car elle est accompagnée d’images de phares disséminés sur la planète, de sections de phares, de cartes anciennes, de cartes nautiques et de multiples autres détails qui aident à mieux connaître les phares et à se laisser captiver. En poésie, en littérature, en musique et au cinéma, les phares sont une source d'inspiration infinie. Le phare est devenu une allégorie, dont la portée symbolique est telle qu'il a alimenté une configuration métaphorique parmi les plus structurées.

Aujourd’hui, la lumière des téléphones portables est devenue le phare qui peut (mais pas toujours) éclairer l’espoir d’une arrivée. Ainsi, les phares font l’histoire des navigations et des migrations. Combien de phares y a-t-il dans le monde ? Ils sont innombrables : restaurer, rénover, relancer et valoriser le patrimoine diffus de l’État dont font partie les phares, est un objectif afin d’accroître leur potentiel culturel, paysager, socio-anthropologique et touristique.

Quelques domaines de recherche proposés :

Histoire des phares

Les phares dans l’histoire de la navigation, pour l’échange de marchandises et de cultures, pour les technologies de construction

Mythes et légendes des phares

Les phares dans l’art, la littérature, la poésie, la musique, le cinéma

Les phares de la Méditerranée d’aujourd’hui : histoires de migrants et histoires de migrations

Les phares en Italie et dans le monde

La rénovation des phares

Les propositions d'articles (uniquement pour la section en peer review "Essais et études") ne doivent pas dépasser 8 000 caractères et doivent être soumises avant le 30 juin 2024, en indiquant séparément les sources et la bibliographie de référence.

La rédaction contactera uniquement les auteurs sélectionnés d'ici le 15 juillet 2024.

Les contributions doivent être soumises d'ici le 30 septembre 2024 (longueur maximale de 50 000 caractères). Les propositions doivent être envoyées à l'adresse suivante : info@bibliomanie.it.

Par la suite, chaque contribution sera soumise à deux évaluateurs en double aveugle, dont les évaluations seront transmises aux auteurs.

Veuillez noter que Bibliomanie accepte également les propositions de contributions destinées aux autres sections de la revue : "Notes et réflexions", "Lectures et critiques", "Traductions, inédits et textes rares", "Didactique". Les personnes intéressées peuvent contacter la rédaction à l'adresse suivante : info@bibliomanie.it.