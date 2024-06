Étienne Achille & Oana Panaïté, Fictions of Race in Contemporary French Literature. French Writers, White Writing

Fictions of Race in Contemporary French Literature. French Writers, White Writing offre une approche théorique et critique pionnière de la littérature dite « française » en établissant la blanchité, impensé symbolique et institutionnel par excellence, comme facteur matriciel hégémonique. L’articulation du concept opératoire et transitionnel d’écrivain.e blanc.he permet de transcender les frontières disciplinaires et réorienter l’approche d’une production romanesque contemporaine travaillée par les résonances (infra)discursives d’un débat public dans lequel la question de la mémoire de l’empire resurgit avec force notamment depuis le tournant du millénaire. À partir de sept cas de figure – Marie Darrieussecq, Virginie Despentes, Annie Ernaux, Nicolas Fargues, Pierre Lemaitre, Édouard Louis, and Nicolas Mathieu – représentatifs d’un corpus en constant élargissement qui entre en résonance mais aussi en dissonance avec le paradigme de la littérature néo-réactionnaire dont Michel Houellebecq est devenu le parangon, l’analyse détaille les manifestations formelles, fonctions idéologiques et dispositifs esthétiques des poétiques de l’écrire-blanc. L’objectif de cette intervention critique, au-delà de poser la matière (post)coloniale comme intrinsèque à tout projet de compréhension, d’interprétation et d’évaluation de la littérature contemporaine, est de souligner le besoin pressant de mettre en relation le travail des écrivain.e.s catégorisé.e.s comme « postcoloniaux » ou « intrangers/intrangères », d’une part, avec la production hexagonale, c’est-à-dire blanche. L'ouvrage cherche ainsi à réunir les conditions permettant d’intégrer l’étude des deux bibliothèques – l’une, « française », l’autre, « francophone » – qui ont jusqu’à présent coexisté sans se rejoindre malgré leur synchronie et un socle historique et culturel commun.

Table des matières