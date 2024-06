Journées internationales jeunes chercheuses et chercheurs Diderot-Voltaire 2025 : « Diderot, Voltaire et les arts »

Langres, 22-23 mai 2025

en partenariat avec

la Société Diderot et la Société Voltaire

la Bibliothèque de Genève

les Musées de Langres (Maison des Lumières Denis Diderot, et le Musée d’Art et d’Histoire)

l'Université de Caen Normandie (LASLAR : Lettres, arts du spectacle & langues romanes, UR4256)

l'Université Paul-Valéry de Montpellier (IRCL, Institut de recherche sur la Renaissance, l'âge Classique et les Lumières, UMR 5186)

l'Université de Toulouse-Jean Jaurès (PLH, Patrimoine, Littérature, Histoire)

l’université Paris Sorbonne (CELLF, UMR 8599)

Les sociétés Diderot et Voltaire se sont associées pour créer des "Journées internationales Jeunes chercheuses et chercheurs Diderot Voltaire", dont la première édition a eu lieu en 2019 à Langres, la ville natale de Diderot ("Diderot et Voltaire sans frontières"), et dont la dernière s’est déroulée, selon un principe d’alternance, à Ferney-Voltaire et aux Délices à Genève en 2023 ("Étudier Voltaire et Diderot aujourd’hui : nouveaux questionnements ?"). Ces journées, auxquelles sont associés de nombreux partenaires universitaire et institutionnels, se veulent un moment privilégié d’échange où les jeunes chercheuses et chercheurs intéressés par deux des figures les plus emblématiques des Lumières viennent confronter leurs approches et leurs curiosités en profitant de l’éclairage de chercheurs confirmés. Elles s’adressent aux doctorantes et doctorants, ainsi qu’aux docteures et docteurs de toute nationalité ayant soutenu leur thèse dans les cinq années précédant l’événement. Une prise en charge totale des frais d’hébergement est prévue, et, selon la situation des candidates et candidats, notamment étrangers, une prise en charge partielle du transport pourra être envisagée. Les candidats retenus sont invités à anticiper les éventuelles questions relatives aux visas. Seront privilégiés les jeunes chercheuses et chercheurs n’ayant jamais participé à l’une des éditions de ces Journées. La langue du colloque sera le français.

Pour leur troisième édition, les Journées internationales jeunes chercheuses et chercheurs Diderot-Voltaire mettent à l’honneur les rapports qu’entretiennent ces deux écrivains avec les arts. Dans le sillage des derniers colloques, manifestations et publications portant sur l’un ou l’autre de nos auteurs sur cette question (1), on se propose de baliser sans exclusive l’espace de création artistique investi et suscité par Diderot comme par Voltaire, tant dans leur production même que dans la réception de leurs œuvres.

Il est à peine besoin de rappeler qu’en dehors de la littérature et du théâtre, ces écrivains ont eu des affinités avérées avec d’autres arts, notamment les arts visuels et la musique : la dimension est indissociable du créateur des Salons et du Neveu de Rameau, mais elle retient plus récemment l’intérêt chez Voltaire, dans son rapport contrarié à l’opéra notamment. Il existe encore bien des parcours originaux à emprunter pour restituer la fécondité des relations privilégiées de Voltaire et Diderot avec ces arts tour à tour concurrents, compléments ou rivaux de leur production.

Mais on ne peut non plus négliger la manière dont les arts se sont emparés de leurs créations : les adaptations des contes ou des drames de Voltaire à l’opéra ou l’opéra-comique ainsi que l’importance des éditions illustrées des œuvres de nos auteurs, constituent, par exemple, des points d’entrée suggestifs pour interroger l’actualité sans cesse renouvelée de nos auteurs. On attend donc également des propositions qui, sans se concentrer ni nécessairement ni uniquement sur des œuvres de Diderot ou Voltaire, mettent en valeur des points de poétique comparée entre les arts, pouvant intéresser tant les littéraires, que les philosophes, les musicologues ou les historiens de l’art et de l’édition.

Les propositions de communication, en français (une page environ), seront accompagnées d'une présentation académique. Elles devront nous parvenir au plus tard le 15 octobre 2024 par mail aux organisateurs aux adresses suivantes : stephan.pujol@univ-tlse2.fr et alain.sandrier@unicaen.fr

Sont également prévues au programme de ces journées des conférences plénières et une visite des collections des musées de Langres. Les revues des Cahiers Voltaire et des Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie sont susceptibles d’accueillir certaines contributions dans leurs prochaines livraisons.

Cette édition 2025 est dédiée à la mémoire d’Andrew Brown (1946-2023), grand voltairien qui avait porté le projet de ces journées auprès des deux sociétés.

Comité scientifique et organisation : Flavio Borda D'Agua (Bibliothèque de Genève), Stéphanie Gehanne Gavoty (Univ. Sorbonne Université), Linda Gil (Univ. Paul-Valéry Montpellier), Esther Kovács (Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Université de Service Public, Budapest), Stéphane Pujol (Univ. de Toulouse Jean-Jaurès), Franck Salaün (Univ. Paul-Valéry Montpellier), Alain Sandrier (Univ. de Caen Normandie).

(1) on peut penser en particulier au recueil Voltaire à l’opéra (Classiques Garnier, 2011), aux Journées Voltaire de la SEV consacrées en 2011 à "Voltaire et les arts visuels", aux colloques de 2013 "Relire les Pensées détachées sur la peinture" (Rennes) et "Diderot Théâtre Musique" (Paris), ainsi qu’au débat "Voltaire et la musique" poursuivi dans plusieurs livraisons des Cahiers Voltaire (I, 2018 ; II, 2019 ; III, 2020 ; IV, 2021).