Adina Balint, Irène Chassaing, Lise Gaboury-Diallo et Jimmy Thibeault (dir.), Simone Chaput : espaces, cultures et identités

Depuis la parution de La vigne amère en 1989, Simone Chaput s’est imposée comme une écrivaine incontournable de l’Ouest canadien et, plus largement, de la francophonie canadienne. Son œuvre – qui compte à ce jour onze romans et un recueil de nouvelles – lui a valu de nombreux prix littéraires ; paradoxalement, elle reste encore peu étudiée hors d’un cercle assez restreint de spécialistes de la littérature franco-manitobaine. Pourtant, l’œuvre de Chaput n’est pas réductible à ce cadre géographique et culturel. Ses personnages sont toujours mobiles, ouverts à l’interculturel, en quête de l’autre et, à travers lui, d’une définition de soi en mouvement constant, ce qui relève d’une dimension universelle.

Le présent ouvrage rend compte de la richesse thématique et formelle de l’œuvre de Simone Chaput en réunissant treize études explorant la représentation de divers espaces, identités et cultures. Ces analyses sont suivies d’une nouvelle inédite de Simone Chaput, d’un entretien de l’écrivaine avec Lise Gaboury-Diallo, ainsi que d’une bibliographie critique.

Ont contribué à cet ouvrage : Marie-Lise Auvray, Adina Balint, Sophie Beaulé, Stéphane Bikialo, Irène Chassaing, Emir Delic, Lise Gaboury-Diallo, Patti Germann, Tania Grégoire, Lucie Hotte, Patrick Imbert, Mattia Scarpulla, Jimmy Thibeault, Steven Urquhart.

