Cahiers Julien Green, n° 3, décembre 2024 : L’imagination auditive

La puissance de l’imagination visuelle chez Julien Green a déjà frappé les commentateurs de son œuvre : lui-même évoquait le pouvoir d’envoûtement qu’exerçaient sur lui certaines images et décrivait la genèse de ses romans à partir de visions matricielles, parfois nées d’un support iconique. Ces constats pourraient occulter l’exercice dans son écriture d’une sensibilité auditive non moins aiguë, auquel sera consacré le prochain numéro des Cahiers Julien Green. On y laissera de côté les émotions et réflexions engendrées par la musique, pour considérer les sons en deçà de leur mise en forme artistique, et l’on se mettra à l’écoute du bruitage qui traverse l’œuvre : bruits de la nature et de la ville, de l’espace domestique, de la pièce d’écriture, timbres des voix, bruissement de l’intime – sans négliger les phénomènes sonores qui ouvrent une dimension autre dans la réalité visible.

Les interrogations pourront plus précisément se nouer autour de la relation que la faculté auditive entretient chez Green avec la faculté visuelle dans le déploiement de l’imagination créatrice : l’écriture opère-t-elle une simple sonorisation des images, dans un rapport ordinaire de complémentarité ? Une modification du rapport au monde, à l’autre, à soi est-elle sensible quand l’ouïe assume une fonction de suppléance à la vue ? Les traits se laissent-ils dégager d’une poétique particulière des notations auditives ?

Si l’œuvre romanesque et autobiographique, étendue au Journal, offre une vaste terrain d’exploration, on pourra se pencher aussi sur les pièces de théâtre, pour y observer l’intégration des indications sonores dans la dramaturgie ; il serait également intéressant d’étudier le travail opéré sur la bande-son dans adaptations filmiques tirées de l’œuvre – on pense en particulier à celui de Leonard Keigel pour le tournage de Léviathan et de La Dame de Pique, à partir du scénario tiré par Julien Green et Éric Jourdan du texte de Pouchkine.

Calendrier

15 juillet 2024 : envoi des propositions d’articles (titre et résumé de 500 mots)

30 juillet 2024 : réponse du comité de rédaction (une feuille de style pour la mise en forme des articles retenus lui sera jointe)

1er septembre 2024 : envoi des articles

30 septembre 2024 : réponse du comité de lecture

20 octobre 2024 : soumission des textes éventuellement finalisés par les auteurs

Merci d’envoyer les propositions d’articles à Jean-Claude Brochu (sans-genie@bell.net) et Carole Auroy (carole.auroy@univ-angers.fr)