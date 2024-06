Récits à composante autobiographique dans les littératures francophones (2000-2025) : évolutions, caractéristiques, finalités et enjeux (Neuchâtel)

« Récits à composante autobiographique dans les littératures francophones (2000-2025) :

évolutions, caractéristiques, finalités et enjeux »

14 février 2025

Institut de langue et civilisation françaises

Université de Neuchâtel



Si la littérature a existé bien avant que l’autobiographie n’apparaisse en tant que telle, et si la notion même de vérité autobiographique a depuis longtemps été contestée, force est de constater que depuis le 18e siècle et Les Confessions, la composante autobiographique sous ses diverses formes plus ou moins fictionnalisées est restée très présente dans la production littéraire. Elle est même centrale dans l’œuvre d’un certain nombre d’auteur-e-s contemporaine-e-s pour qui cette matière personnelle, reprise et remodelée, constitue le cœur de l’écriture.

Qu’il soit lié à un questionnement sur la réalité des faits, à la subjectivité, à la question de la mémoire et de la temporalité, à l’expression d’un traumatisme indicible, au lien entre l’individuel et le collectif, le travail sur le matériau biographique se déploie dans une diversité de modalités et de finalités, qui semble répondre à un besoin particulièrement saillant depuis les années 2000.

L’Institut de langue et littérature françaises (Université de Neuchâtel) et l’Ecole de français langue étrangère (Université de Lausanne) souhaitent développer la réflexion autour de cette vaste thématique à l’occasion d’une journée d’études qui rassemblera chercheur-e-s avancé-e-s et doctorant-e-s travaillant sur les littératures francophones.

Les communications de 45mn (35mn+10mn de discussion) pourront s’inscrire dans les axes suivants :

- perspective diachronique

- perspective diatopique

- questions de définition

- questions de genre : autobiographie, autofiction, roman autobiographique

- catégories spécifiques (récits d’enfance, récits de filiation, récits de l’extrême, etc.)

- enjeux contemporains

- autre

—

Les propositions (maximum 500 mots) sont à envoyer jusqu’au 15 août 2024 à l’adresse suivante : maud.dubois@unine.ch

Les réponses seront transmises aux auteur-e-s d’ici au 31 juillet 2024.

—

Organisation :

Maud Dubois (Université de Neuchâtel)

Anne-Lise Delacrétaz (Université de Lausanne)