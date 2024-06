Peripheral Knowledges. Croiser les regards, croiser les sources : énoncés autochtones et discours ethnographiques. Avec Eléonore Devevey et Nathan Norrris (Paris)

Nous avons le plaisir de vous convier à la dernière séance du semestre du séminaire Peripheral Knowledges intitulée :

Croiser les regards, croiser les sources : énoncés autochtones et discours ethnographiques

Nous accueillerons deux intervenant.es :

Eléonore Devevey – Maître-assistante, Université de Genève :

Remonter les pistes, restituer les textes ? Chants rituels autochtones et enquête de provenance

Nathan Norris – PhD candidate, Cornell University:

Ethnohistory for the ‘Ends of the Earth’: Rapanui and Selk’nam as Mystery

—

Cette séance qui aura lieu le vendredi 21 juin 2024 de 12h à 14 h sera en hybride.

Salle 830, Bâtiment Olympe de Gouges, Place Paul Ricœur, Université Paris Cité.

Veuillez vous inscrire pour recevoir le lien Zoom en envoyant un email sur cette adresse: morsikarim@hotmail.fr

—

Pour de plus amples informations, veuillez cliquer sur le lien suivant :

https://mhma.hypotheses.org/category/peripheral-knowledges/programme-2023-2024

—

Équipe Peripheral Knowledges.