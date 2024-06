Ve journée des jeunes chercheurs de la Société d'études médio- et néo-latine SEMEN-L (Nantes)

La Ve journée des jeunes chercheurs de la SEMEN-L se déroulera à l’Université de Nantes le vendredi 14 mars 2025.

Nous invitons les doctorants et jeunes docteurs travaillant sur le médio et néo-latin à nous soumettre leur proposition pour une présentation de leurs travaux illustrant un aspect des recherches médio et néo-latines (linguistique, littéraire, historique, ecdotique, etc.). La présentation, d'une durée de vingt minutes, peut servir à présenter un projet de recherche, un chapitre de thèse, un cas d'étude, un article en cours de préparation...

Les frais de transport et une nuit d'hôtel (13 mars) pourront être pris en charge pour les participants qui en feraient la demande.

Les propositions de communication sont à envoyer d'ici le 30 septembre 2024 aux adresses des trois organisatrices : deborah.boijoux@univ-nantes.fr, alexia.dedieu@univ-amu.fr, anne.morvan@univ-nantes.fr.

Les fichiers comprendront une courte proposition (250 mots max) et une petite présentation bio-bibliographique. Ils seront intitulés comme suit : NOM_Titre-de-la-communication.

Cette journée est réservée aux jeunes chercheurs de la SEMEN-L ; les participants devront être à jour de leur cotisation. Toutes les informations sur les adhésions sont disponibles sur le site de la SEMEN-L : http://www.semen-l.org/?p=187

Responsables : Déborah Boijoux (Nantes U.), Alexia Dedieu (U. d'Aix-Marseille) et Anne Morvan (Nantes U.)