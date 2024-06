De la construction de la problématique à la diffusion des résultats d’une recherche scientifique dans le domaine des langues : état des lieux, contraintes et perspectives (Université de Blida 2 (Algérie) et en ligne)

Appel à contributions pour le colloque

« De la construction de la problématique à la diffusion des résultats d’une recherche scientifique dans le domaine des langues : état des lieux, contraintes et perspectives »

Organisé par Dr. MOUSSAOUI Nassima & Dr. HABET Djazia

11-12/11/2024

ARGUMENTAIRE

Les parcours universitaires de Master et de Doctorat sont couronnés par l’élaboration d’écrits scientifiques de tout type : mémoire, thèse, article à publier dans une revue, etc. Il s’agit, pour « l’apprenti-chercheur », d’une expérience humaine et intellectuelle qui requiert beaucoup d’effort et d’investissement personnel. L’aventure de recherche commence dès le choix du thème qui pose déjà les questions de pertinence et de faisabilité de la recherche. L’étudiant se trouve ensuite contraint d’élaborer un avant-projet dans lequel il dresse les devis théorique et méthodologique de sa recherche. Devant la multitude des étapes et des choix à opérer, il peut se sentir inquiet et angoissé. Beaucoup de chercheurs et de méthodologues en sciences humaines et sociales en général et dans le domaine des langues en particulier ont tenté de répondre aux questions relatives à la méthodologie de la recherche (Anger, M., 1996 ; Baud, M., 2006 ; Blanchet, Ph. & Chardenet, P., 2014 ; Blanchet, A. & Gotman, A., 2007 ; Dépelteau, F., 2003 ; Lamoureux, A., 2000 ; N’Da, P. 2015 ; Guidère, M., 2004 ; Singly, F., 2016 ; Bardin, L., 2013 ; Mucchielli, D., 2006 ; Kara-Abbes, A.Y, Kebbas, M., Becetti, A., 2012, Puren, C., 2013, etc.).

Pour N’Da, la méthodologie de la recherche

« est l’ensemble des normes, des étapes et procédures et des instruments auxquels on recourt pour conduire des travaux qui se veulent scientifiques. C’est le chemin, l’itinéraire à emprunter, avec ses indications et exigences requises, pour réaliser un travail de recherche. Le cœur de la méthodologie est l’acte d’observation lié à un cycle de théorisation (établissement de l’objet de recherche et structuration de la recherche) pour déboucher sur la collecte des informations. » (2015 : 03).

Ainsi, « l’apprenti-chercheur » est confronté à plusieurs questions : qu’est-ce qu’une problématique de recherche et comment la construire? Comment opérer des choix méthodologiques et les justifier ? Qu’est-ce qu’un état de l’art, comment le faire et à quoi servira-t-il ? Quels outils de collecte des données correspondent à la problématique posée ? Quel(s) mode(s) de traitement des données et quelle(s) approche(s) d’analyse adopter ? Comment présenter et valoriser les résultats de la recherche ? Comment rédiger un article afin de diffuser les résultats de la recherche et où le publier ? Qu’est-ce que l’honnêteté intellectuelle et comment en concrétiser les principes dans les écrits scientifiques ? Etc.

Toutes ces questions nous poussent à réfléchir à la formation méthodologique de ces « apprentis-chercheurs ». En effet, depuis l’installation du système LMD en Algérie, une unité d’enseignement méthodologique composée de plusieurs matières est dispensée aux étudiants de la première année de Licence à la deuxième année de Master. Toutefois, des difficultés à réaliser les mémoires de fin d’étude sont toujours constatées par les enseignants encadrants et les directeurs de thèses. Ce constat nous amène à nous interroger sur les contenus de la formation méthodologique ainsi que sur les pratiques enseignantes inhérentes à cette formation.

Par ailleurs, la recherche dans le domaine des langues est en constante évolution compte tenu de la diversification des thématiques, des contextes et des corpus, particulièrement avec le développement technologique et l’intégration du numérique dans les champs de la didactique, de la littérature et des sciences du langage. De ce fait, nous ne pouvons écarter la réflexion autour d’un éventuel renouvellement méthodologique contextualisé qui prendrait en considération les contraintes et les défis auxquels sont exposés les apprentis-chercheurs.

Ainsi, le colloque que nous nous proposons d’organiser sera l’occasion de discuter de toutes les questions soulevées plus haut. Les contributions peuvent s’inscrire dans l’un des axes suivants :

Les axes possibles :

- Problème, problématisation et problématique de recherche : quelle différences ?

- Contexte, contextualisation de la recherche

- Recherche documentaire et revue de la littérature

- De la collecte des données à l’analyse de corpus : quelles techniques pour quel(s) mode(s) de traitement et d’interprétation ?

- La notion de corpus : nature, genèse, constitution et approches.

- Approcher des corpus numériques : contraintes, apports et limites.

- Interprétation des résultats de la recherche : quel positionnement pour le chercheur ?

- Ethique et déontologie dans la recherche scientifique.

- Enseigner la méthodologie de la recherche scientifique dans les parcours de Licence et de Master : quels contenus ? quelles pratiques enseignantes ?

- L’écrit scientifique : genres et caractéristiques.

- L’encadrement des mémoires de Master et la direction de thèses de doctorat : entre l’expérience humaine et l’investissement intellectuel.

Bibliographie indicative

Modalités de soumission des propositions de communications et des fiches de participation

Langues : les résumés peuvent être rédigés en français, en anglais, en italien et en arabe.

Nombre de signes : 800 à 1000

Police : Times New Roman

Taille de la police : 12

Interligne : 1.5

Fiche de participation

https://forms.gle/Yb7oVm7DSm9ArCGP7

Calendrier

- Appel à communication : 08/06/2024

- Date limite de l’envoi des résumés et des fiches de participation : 20/09/2024

- Retour des avis aux auteurs : 05/10/2024

- Envoi des textes complets des communications : 20/10/2024

- Envoi du programme définitif du colloque : 30/10/2024

- Date et lieu du colloque : 11 & 12 Novembre 2024 – Université de Blida 2 (Algérie) et en ligne (les liens seront inscrits et communiqués via le programme du colloque).

CONTACT

Les propositions et les textes de communication sont à adresser à l’adresse suivante :

colloque.methodologie.blida2@gmail.com