L’abbé Rousselot : de la création au rayonnement de la phonétique expérimentale (Paris)

Appel à communications pour le

Colloque anniversaire en hommage à l’abbé Rousselot :

de la création au rayonnement de la phonétique expérimentale

Présentation du colloque (28 et 29 octobre 2024 à Paris) :

Ce colloque a pour objectif de marquer le centième anniversaire de la mort de l’abbé Rousselot (1846-1924), le fondateur de la phonétique expérimentale en France. Il nous apparaît en effet essentiel de célébrer cet anniversaire par l’organisation d’un colloque rendant hommage à cette grande figure de la phonétique, car les retombées de ses travaux sont considérables encore à l’heure actuelle. En 1889, une chaire de phonétique est créée pour lui à l’Institut Catholique de Paris (la seule au monde jusqu’en 1897, cf. Galazzi, 2002). Il soutient sa thèse de doctorat sur “les modifications phonétiques du langage étudiées dans le patois d’une famille de Cellefroin (Charente)” qui sera très remarquée dans la communauté linguistique, notamment par l’obtention du Prix Volney (Teston, 2010). Dans cette thèse, il étudie la transformation des sons par des moyens expérimentaux afin d’analyser le fonctionnement des organes de la phonation (Galazzi, 2002 : 65). L’abbé Rousselot va fonder le premier laboratoire de phonétique expérimentale au Collège de France en 1897 à l’initiative de Michel Bréal et avec le soutien d’Etienne-Jules Marey (chaire, 1923-1924), et il va former une génération de philologues phonéticiens (Teston, 2004 : 255).

La révolution que l’Abbé Rousselot a permise dans le domaine des sciences phonétiques, touche autant à son aspect disciplinaire que méthodologique et épistémologique. Ainsi, outre la phonétique expérimentale, ce linguiste, dialectologue, physiologiste, et expérimentaliste fut également l’un des fondateurs de l’Association de phonétique internationale en 1886 et de la Société des parlers de France en 1893, avec Gaston Paris. En 1887, avec Jules Gilliéron, il fonde la Revue des patois gallo-romans et, avec Hubert Pernot, la Revue des Phonétiques en 1911. Membre de la Société de linguistique de Paris, il en est le président en 1895. On lui doit aussi l’invention de divers appareils enregistreurs dont en 1886 le premier appareil d’inscription électrique de la parole, grâce à sa collaboration avec Rosapelly. Son kymographe sera utilisé dans les laboratoires de phonétique jusque dans les années 60 (Teston, 2010 : 81). Par la suite, il développera, en collaboration avec Charles Verdin des instruments spécifiques aux études phonétiques et s’intéressera aussi à l’apprentissage de la prononciation et à la pathologie, comme a pu en témoigner l’une de ses élèves, fondatrice de l’orthophonie en France, Suzanne Borel-Maisonny.

Le colloque des 28 et 29 octobre 2024 sera l’occasion de présenter, à travers les communications de spécialistes du domaine spécialement invités pour l’occasion, les contributions de cet éminent personnage, ses rapports avec ses contemporains, les inventions techniques qu’il a réalisées dans le domaine de la phonétique expérimentale, puis d’évoquer ses successeurs et l’influence de ses travaux aux niveaux national et international, et dans d’autres disciplines jusqu’à aujourd’hui. Le programme définitif sera diffusé à partir de la mi-juillet.

Appel à communications :

Dans le cadre de ces deux journées de colloque, nous avons réservé une matinée (celle du mardi 29 octobre) pour la présentation de communications sur l’histoire de la phonétique en lien avec les travaux de l’abbé Rousselot. Ce colloque a donc non seulement pour objectif de rassembler des spécialistes reconnus dans le domaine, mais également des chercheurs ou chercheuses intéressé(e)s par la thématique proposée et qui souhaiteraient présenter leurs travaux sous la forme d’une communication orale ou affichée. Les doctorant(e)s et les jeunes chercheurs.euses sont cordialement encouragé.e.s à soumettre un résumé.

Vos propositions seront à déposer à l’adresse suivante : https://abberousselot.sciencesconf.org/ Vous trouverez l’ensemble des consignes de soumission sur le site. La date limite des soumissions est fixée au 10 juillet 2024 à minuit. La notification d’acceptation vous sera transmise d’ici le 20 juillet 2024.

Format de soumission :

Les propositions au format pdf, doivent contenir un résumé de 500 mots maximum et une page maximum bibliographie comprise. Vous pouvez soumettre une contribution orale ou un poster. Suite au retour des évaluations, le comité scientifique décidera du format qui vous sera attribué.

Inscription au colloque :

Le colloque est gratuit mais l’inscription est obligatoire, que vous souhaitiez simplement y participer ou soumettre une communication à partir du même lien : https://abberousselot.sciencesconf.org/

L’inscription ou la soumission d’une communication nécessite la création d’un compte sur sciencesconf si vous n'en avez pas déjà. Nous demandons aux personnes inscrites de s'engager à venir afin de permettre de gérer l’événement dans les meilleures conditions possibles. La date limite d’inscription est fixée au 20 septembre 2024.

Remerciements :

Ce colloque est organisé grâce à la participation de l’Institut Catholique de Paris, du LabEx EFL, de la Commission de la Recherche de l’Université Sorbonne Nouvelle, du Laboratoire de Phonétique et Phonologie UMR 7018 (CNRS et Université Sorbonne Nouvelle), du laboratoire CLESTHIA EA 7345 (Université Sorbonne Nouvelle), de la Société Linguistique de Paris et de l’Association Française de Communication Parlée.

Comité d’organisation :

Angélique Amelot (LPP, Sorbonne Nouvelle)

Christelle Dodane (CLESTHIA, Sorbonne Nouvelle)

Remy Guerinel (ICP)

Claire Pillot-Loiseau (LPP, Sorbonne Nouvelle)

Annie Rialland (LPP, Sorbonne Nouvelle)

Claudia Schweitzer (HTL, Sorbonne Nouvelle ; Praxiling, Montpellier 3)