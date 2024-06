Jean-Charles Monferran, Tristan Vigliano, Alice Vintenon (dir.), D'Uranie à Gollum. Mélanges en l'honneur d'Isabelle Pantin

En figurant son philosophe sous les traits affectueux de Thalès, tombé dans un puits pour avoir élevé ses regards vers les astres, Socrate – ou bien est-ce Platon ? – rendit peut-être hommage à toute une famille de savants que l’on pourrait appeler chercheurs-rêveurs. Isabelle Pantin fait assurément partie de ceux-là. Attirée par les étoiles comme par les livres, elle écrit la Poésie du Ciel dans la seconde moitié du XVIe siècle, consacre ses travaux à la science du livre aussi bien qu’aux livres de sciences de la première modernité. Mais, rebelle à tout cloisonnement disciplinaire ou séculaire, sa curiosité l’amène avec la même rigueur à s’intéresser à l’histoire de l’art comme à l’univers de Tolkien. Isabelle Pantin est ainsi la seule personne au monde qui peut se dire tout à la fois spécialiste des libraires parisiens et des orbes célestes, de la Pléiade et des Fréart de Chantelou, de Galilée et de Gollum. Chacune à leur manière, les contributions réunies ici cherchent à rendre hommage à son savoir encyclopédique, à son originalité irréductible, à sa générosité désintéressée.

Ont collaboré à ce volume : Alain RIFFAUD, Didier KAHN, Olivier MILLET, Christophe DUPRAZ, Aurore SCHŒNECKER, Anne-Pascale POUEYMOUNOU, Paul-Victor DESARBRES, Axelle CHASSAGNETTE, Elsa COURANT, Jiening MA, Denis SAVOIE, Frank LESTRINGANT, Tristan VIGLIANO, Vanessa OBERLIESSEN, Jean CÉARD, Dominique BRANCHER, Jean-Charles MONFERRAN, Alice VINTENON, Adèle PAYEN DE LA GARANDERIE, Violaine GIACOMOTTOCHARRA, Côme DE LA BOUILLERIE, Gérald PÉOUX.

