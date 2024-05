Les Magnifiques. Quand des chercheurs dialoguent avec des écrivains

Avec la collaboration de Clément Bénech, Denis Brogniart, Véronique de Bure, Arthur Dreyfus, Natacha Henry, Nathalie Kuperman, Joséphine Lebard, Joy Sorman

Huit chercheurs et huit auteurs. Huit rencontres pour découvrir des hommes et des femmes exceptionnels qui luttent chaque jour, loin des projecteurs, contre le cancer.

Huit textes qui abordent leurs questionnements, mais aussi leur engagement et leur créativité, intimement liés à leurs travaux. À travers ces récits se dévoile ainsi la dimension plurielle et sensible de la recherche menée par ces scientifiques passionnés, magnifiques par leur dévouement et leur humanité.

Les droits d’auteur de cet ouvrage sont reversés à la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer.