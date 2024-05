Polémiques antiques contre le théâtre (Lille)

Cette journée est la première brique d'un projet plus large visant à examiner les polémiques menées dans l'Antiquité contre le théâtre. Dans ce premier temps, on s'interrogera, dans une perspective épistémologique et par un croisement des champs disciplinaires, sur la possibilité même d'établir un corpus diachronique de textes et documents polémiques: à partir de quand parler d'une polémique contre le théâtre, et par quels critères la définir ?

