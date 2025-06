« Édouard Glissant, homme de revues » Présentation du n° 4 des Cahiers du Totu-Monde (Paris)

Séance de présentation de la quatrième livraison de la revue Les Cahiers du Tout-Monde (revue du CIEEG, Centre international d'études Édouard Glissant au sein de l'Institut du Tout-Monde) : « Édouard Glissant, homme de revues : genèse de la notion de "Relation" », sous la direction de Marie Jocqueviel-Bourjea, Éditions de l'Institut du Tout-Monde, décembre 2024. Vendredi 27 juin 2025, Paris Maison de l'Amérique latine 19h, avec : Marie Joqueviel-Bourjea, Serge Bourjea, Annette Hug, Sylvie Glissant. Séance présentée par Loïc Céry, directeur de publication de la revue Les CahIers du Tout-Monde.

Les Cahiers du Tout-Monde émanent des travaux du Centre international d’études Édouard Glissant, fondé en octobre 2018 au sein de l’Institut du Tout-Monde. La revue vise le renouvellement du discours critique porté autour de l’œuvre de Glissant. Il s’agit autant que possible d’animer la recherche glissantienne dans une intention d’approfondissement de la connaissance de l’œuvre, tout en se gardant de l’esprit de chapelles qui mine trop souvent l’étude de la littérature. Ces Cahiers du Tout-Monde tâchent de conserver et de prolonger l’esprit d’ouverture et de vigie qu’a manifesté Édouard Glissant tout au long de son activité littéraire et de son engagement intellectuel, en faisant nôtre l’injonction qui fut constamment la sienne, de « penser avec le monde ».

Ce quatrième numéro de la revue, sous la direction de Marie Joqueviel-Bourjea, envisage l’activité d’homme de revues d’Édouard Glissant (Franc-Jeu, Acoma, Les Lettres Nouvelles, Le Courrier de l’Unesco) comme l’un des foyers originels de la pratique de la notion de « Relation ». Entretien avec Sylvie Glissant, articles de Monique Millia-Marie-Luce, Marie Joqueviel-Bourjea, Annette Hug, Serge Bourjea.

