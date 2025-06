Séminaire international des jeunes chercheurs et chercheuses dix-huitiémistes (ENS Lyon)

Le XVIIIe siècle et les Mondes Possibles

Société Internationale d’Études du XVIIIe siècle

Séminaire international des jeunes chercheurs et chercheuses dix-huitiémistes

organisé par Sophie Audidière (Université Bourgogne Europe/Université Marie et Louis Pasteur)

et Susana Seguin (Université de Montpellier Paul-Valéry, IHRIM ENS de Lyon, IUF)

Bibliothèque Diderot, salle des séminaires

30 juin - 4 juillet 2025

—

Lundi 30 juin

Matin

10 h 30 : Accueil des participants

11 h : Sophie Audidière (Université Bourgogne Europe/Université Marie et Louis Pasteur) et Maria Susana Seguin (Université Montpellier Paul-Valéry-IHRIM-IUF) : Introduction au séminaire

11 h 30 : Conférence inaugurale : Delphine Antoine-Mahut (ENS de Lyon-IHRIM) : « Transformer notre monde. Le cas Malebranche »



Session 1 :

Points de départ

14 h 30 : Louis Pijaudier-Cabot (ENS-PSL), « La transformation du concept de monde possible dans la métaphysique allemande, de Leibniz à Kant »

15 h 45 : Marion Gouget (Paris 1-Panthéon), « Mondes possibles, durées possibles : penser la phénoménalité chez Condillac »

16 h 30 : Salim Haffas (U. de Lille), « L’ontologie humienne du possible : entre compossibilité et déraisonnabilité des mondes alternatifs ».

17 h 15-18 h : Discussion



Mardi 1 juillet

Matin

Session 2 : Variations sur les mondes possibles

9 h : Iris Douzant (Université de Lyon-LabEx COMOD), « Le monde idéal décrit par Rousseau est-il un monde possible » ?

10 h 15 : Guillaume Coissard (FRS-FNRS-Université libre de Bruxelles), « Diderot et les mondes possibles »

11 h : Lena Pican (EHESS), « La morphologie de Gœthe et les mondes possibles »

11 h 45-12 h 30 : Discussion



Après-midi

Session 3 : Utopies

14 h : Madeleine Savart (Universités de Montréal-Saint-Etienne), « Utopies et mondes possibles chez Tyssot de Patot »

14 h 45 : Francisco Fernandez Lopez (Universidad de Oviedo), « Towards a Theory of the Utopian Narrative of Eighteenth Century Spain »

16 h 30 : Discussion et pause

17 h : Paul Paraschiv (Babeș-Bolyai University), « Empathy-Driven Possibilities: Testimonial Kinship and Alternative Worlds in Eighteenth-Century English Literature »

17 h 45 : Capucine Zgraja (Université Aix-Marseille), « De la critique à l’eutopie : les mondes possibles de Roumier Robert dans Les Voyages de Milord Céton »

18 h 15-19 h : discussion



Mercredi 2 juillet

Matin

Session 4 : Approche méthodologique

Sophie Audidière (Université Bourgogne Europe/Université Marie et Louis Pasteur) et Mitia Rioux-Beaulne (Université d’Ottawa) :

Atelier de méthodologie: Bloch, Abensour, Guéguen et Jeanpierre.



Après-midi

Session 5 : Les sciences et les mondes possibles

14 h Sabrina Consolati (Università Ca’Foscari-Paris 1 Panthéon), « À travers les révolutions naturelles, entre temps reculés et futur proche : la construction, au présent, des mondes possibles »

14 h 45 : Frédéric Matthieu (Université de Montpellier Paul-Valéry) : « “Faire des Mondes différents en différentes parties de l’Univers” : Newton et la pluralité des mondes »

15 h 15 : Salvador Lira (Centro de Actualización del Magisterio en Zacatecas), « “The Amusement philosophique sur le langage de Bêtes by Guillaume Hyacinthe Bougeant and the debate on human-animal languages, the soul and possible worlds (1739-1789) »

16 h 00 : Dario Galvão (Université de São Paolo-Université de Picardie-Jules Verne), « “Et si l’espèce humaine était anéantie ?” Les mondes possibles des animaux dans l’Histoire naturelle de Buffon

16 h 45 – 17 h 15 : Discussion



Jeudi 3 juillet

Matin

Session 6 : Histoire et mondes possibles

9 h : Debora Sicco (Université du Piémont Oriental, Vercelli), « Le voyage entre fiction et histoire : Voltaire à la découverte des mondes possibles »

9 h 45 : Matthias Soubise (IHRIM-ENS de Lyon), « “ Il est doux d’espérer … ” : Raynal et l’Histoire des deux Indes au futur ».

10 h 30 : Mathilde Mougin (Université de Lyon-LabEx COMOD), « Adonis ou le bon nègre (1798) : une dystopie coloniale en faveur des droits humains ? »

11 h 15 : Anna Priscilla Langewiesche (Columbia University), « Alternative Revolutionary Acts : The Counterfactual Imagination at the Theater in 1790s France »

12 h Discussion



Après-midi

Session 7 : Arts et mondes possibles

14 h : Thierry Côté (Université de Toronto), « La musique impossible des Lumières »

14 h 45 : Mathilde Vallières (Université McGill-Sorbonne Université), « Le Salon de peinture et les mondes possibles (1747-1793) ».

15 h 15 : Philippe Sarrasin Robichaud (Université McGill) : « Aux lyres, Citoyen ! Musique, médecine et utopies réformatrices (1794-1803) »

16 h – 16 h 30 : Discussion et pause.

17 h – 18 h 30 Conférence Colas Duflo (Université Paris Nanterre-IUF) : « Voyages et aventures dans les mondes possibles et philosophies politiques par fictions »



Vendredi 4 juillet

Matin

Session 8 : Préparer un nouveau monde

Sophie Audidière (Université Bourgogne Europe/Université Marie et Louis Pasteur) et Susana Seguin (Université de Montpellier Paul-Valéry, IHRIM ENS de Lyon, IUF) : Atelier d'écriture



Après-midi

Session 9: Table ronde et travail collectif

16 heures : Pierre-François Moreau (IHRIM, ENS de Lyon) : Conclusions et perspectives



16 h 30 : Clôture du séminaire.