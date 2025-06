Les chemins créatifs de la critique : littérature, création, action !

Cerisy-la-Salle, coord. Adrien Chassain, Jérôme David, Nancy Murzilli, Myriam Suchet

Près de soixante ans après la décade fondatrice de Cerisy, le temps semble de nouveau venu de se rassembler autour des "chemins actuels de la critique", pour rendre compte d'une tendance profonde du contemporain. Depuis le début du XXIe siècle en effet, concomitamment à l'entrée de la création littéraire dans les programmes universitaires français, les discours théoriques et critiques sur la littérature sont le lieu d'expérimentations qui contestent les partages traditionnels entre œuvre et commentaire, pratique et théorie, expérimentation et transmission ou encore écriture et réception.

De ces formes créatives de la critique littéraire, on esquissera la carte et le répertoire. On interrogera leurs dynamiques, entre et par-delà les disciplines, ainsi que leurs généalogies croisées où se mêlent la rhétorique, la théorie littéraire, la tradition de l'essai, du poème critique, la fiction théorique mais aussi la recherche-création et la recherche-action. Et l'on se demandera ce que, au juste, cette création critique fabrique. Où et comment s'écrit-elle, s'enseigne-t-elle, se publie-t-elle ? Comment travaille-t-elle à la convergence de l'université, de la littérature et des autres espaces sociaux ? Comment s'articule-t-elle aux débats théoriques, aux luttes et aux urgences actuelles ?

Enquête sur les territoires et les terrains des critiques créatives, ce colloque en sera aussi bien le laboratoire vivant, l'occasion d'en discuter collectivement le projet et d'en essayer les possibles.

Programme

Lundi 7 juillet

Après-midi

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

Soirée

Présentation du Centre, des colloques et des participants



Mardi 8 juillet

Matin

Introduction et présentation des ateliers, par Adrien CHASSAIN, Jérôme DAVID, Nancy MURZILLI & Myriam SUCHET

Atelier Archives 66, ouverture par Charles COUSTILLE et Mathieu MESSAGER

Après-midi

Atelier Atlas, ouverture par Adrien CHASSAIN, Yves CITTON et Gabriele STERA

S'inventer autre(ment)

En parallèle :

• Atelier Bolo'bolo, animé par Pauline NOBLECOURT et Anne-Frédérique SCHLAEPFER

• Atelier Interpolation, animé par Pierre BAYARD, ChatGpt et Sophie RABAU

Ateliers Jeu de rôle "L'université d'après", ouverture par Yves CITTON, Charles COUSTILLE, Raphaëlle GUIDÉE, Jacob JEAN-JACQUES, Nancy MURZILLI et Sophie PRINSSEN

Des pages et des pages à choisir et à partager

Atelier Wandering books, animé par Sophie RABAU

Atelier de fabrication du Fanzine, animé par Benjamin ROUX, Myriam SUCHET et Yann TRIVIDIC, avec Pauline NOBLECOURT et Sophie PRINSSEN



Mercredi 9 juillet

Matin

Échauffements et autres mises en jambes

En parallèle :

• Explorations somatiques (I) : séance d'échauffement inspirée par le travail chorégraphique de Loïc Touzé, Rémi Héritier et Alice Chauchat, par Laureline RICHARD

• Atelier Bolo'bolo, animé par Pauline NOBLECOURT et Anne-Frédérique SCHLAEPFER

Temps du matin

Pour la suite du monde…

En parallèle :

• Ateliers Jeu de rôle "L'université d'après", animés par Yves CITTON, Charles COUSTILLE, Raphaëlle GUIDÉE, Jacob JEAN-JACQUES, Nancy MURZILLI et Sophie PRINSSEN

• Atelier Interpolation, animé par Pierre BAYARD, ChatGpt, et Sophie RABAU

Après-midi

Essayages

En parallèle :

• Atelier Autothéorie, animé par Jérôme DAVID, Maryline HECK, Alice LECLERCQ, Nancy MURZILLI, Olivia ROSENTHAL et Marie-Jeanne ZENETTI

• Atelier Écrire avec les pieds, animé par Madeleine AKTYPI et Magali NACHTERGAEL

Des pages et des pages à choisir et à partager : de bonnes ondes !

• Atelier Wandering books, animé par Sophie RABAU

• Atelier Archives 66, animé par Charles COUSTILLE et Mathieu MESSAGER

• Radio Brouhaha, créations radiophoniques et entretiens, par Yves CITTON et Lionel RUFFEL

• Atelier de fabrication du Fanzine, animé par Benjamin ROUX, Myriam SUCHET et Yann TRIVIDIC, avec Pauline NOBLECOURT et Sophie PRINSSEN

Soirée

Performance Work in progress, par Eryck ABECASSIS et Olivia ROSENTHAL

Performance Spectres de Cerisy, par Alexandra SAEMMER



Jeudi 10 juillet

Matin

Échauffements et autres mises en jambes

En parallèle :

• Explorations somatiques (II) : séance d'échauffement inspirée par le travail chorégraphique de Loïc Touzé, Rémi Héritier et Alice Chauchat, par Axelle DELAGORCE

• Atelier Bolo'bolo, animé par Pauline NOBLECOURT et Anne-Frédérique SCHLAEPFER

• Radio Brouhaha, créations radiophoniques et entretiens, par Yves CITTON et Lionel RUFFEL

Temps du matin

En parallèle :

• Atelier Autothéorie, animé par Jérôme DAVID, Maryline HECK, Alice LECLERCQ, Nancy MURZILLI, Olivia ROSENTHAL et Marie-Jeanne ZENETTI

• Atelier Atlas, animé par Adrien CHASSAIN, Yves CITTON et Gabriele STERA

Après-midi

DÉTENTE

Soirée

Radio Brouhaha, par Yves CITTON et Lionel RUFFEL



Vendredi 11 juillet

Matin

Échauffements et autres mises en jambes

En parallèle :

• Explorations somatiques (II) : séance d'échauffement inspirée par le travail chorégraphique de Loïc Touzé, Rémi Héritier et Alice Chauchat, par XXX

• Atelier Bolo'bolo, animé par Pauline NOBLECOURT et Anne-Frédérique SCHLAEPFER

Temps du matin

Outroduction de l'atelier Autothéorie, animée par Jérôme DAVID, Maryline HECK, Alice LECLERCQ, Nancy MURZILLI, Olivia ROSENTHAL et Marie-Jeanne ZENETTI

Après-midi

Mondes parallèles

En parallèle :

• Atelier Atlas, animé par Adrien CHASSAIN, Yves CITTON et Gabriele STERA

• Ateliers Jeu de rôle "L'université d'après", animés par Yves CITTON, Charles COUSTILLE, Raphaëlle GUIDÉE, Jacob JEAN-JACQUES, Nancy MURZILLI et Sophie PRINSSEN

Outroduction de l'atelier Atlas, animée par Adrien CHASSAIN, Yves CITTON et Gabriele STERA

Des pages et des pages à choisir et à partager

• Atelier Wandering books, animé par Sophie RABAU

• Atelier Archives 66, par Charles COUSTILLE et Mathieu MESSAGER

• Atelier de fabrication du Fanzine, animé par Benjamin ROUX, Myriam SUCHET et Yann TRIVIDIC, avec Pauline NOBLECOURT et Sophie PRINSSEN

Soirée

Bibliomancie, avec Marie-Jeanne ZENETTI

Performance de Charles COUSTILLE



Samedi 12 juillet

Matin

Échauffements et autres mises en jambes

Explorations somatiques (III) : séance d'échauffement inspirée par le travail chorégraphique de Loïc Touzé, Rémi Héritier et Alice Chauchat, par XXX

Temps du matin

Théâtre invisible, avec la Compagnie Kiroul (incluant un "déjeuner sur l'herbe")

Après-midi

Éditions d'espace, par Benjamin ROUX

Outroduction des ateliers Jeu de rôle "L'université d'après", animée par Yves CITTON, Charles COUSTILLE, Raphaëlle GUIDÉE, Jacob JEAN-JACQUES, Nancy MURZILLI et Sophie PRINSSEN

Des pages et des pages à mettre ensemble

Atelier de fabrication du Fanzine, animé par Benjamin ROUX, Myriam SUCHET et Yann TRIVIDIC, avec Pauline NOBLECOURT et Sophie PRINSSEN

Soirée

Impressions et confection du Fanzine



Dimanche 13 juillet

Matin

Échauffements et autres mises en jambes

Explorations somatiques (IV) : séance d'échauffement inspirée par le travail chorégraphique de Loïc Touzé, Rémi Héritier et Alice Chauchat, par XXX

Assemblage et distribution du Fanzine

Outroduction d'ensemble, animée par Adrien CHASSAIN, Jérôme DAVID, Nancy MURZILLI & Myriam SUCHET

Après-midi

DÉPARTS