Gaëlle Arpin-Gonnet & Jean-Pierre Warnier (dir.), René de Lucinge, de la disgrâce au retour à l'écriture (1601-1624)

En 1601, René de Lucinge (1553-1624), ambassadeur du duché de Savoie auprès de la cour de France, prit sur lui de parapher le traité de Lyon, par lequel les pays de l’Ain furent donnés au royaume en échange du marquisat de Saluces, proche de Turin, la capitale du duché. Le duc ne le lui pardonna pas. Disgracié, René de Lucinge passa le reste de sa vie dans la solitude, la gêne et l’écriture en son château des Allymes et à Ambérieu. C’est aux années de retraite forcée de ce diplomate clairvoyant, théoricien subtil de la rationalité étatique et homme de lettres servi par une plume superbe, que sont consacrées les interventions rassemblées dans ce recueil, à l’occasion du quadricentenaire de sa mort.

Avant-propos

Gaëlle ARPIN-GONNET et Jean-Pierre WARNIER Introduction. Lucinge en sa retraite: doutes et écriture

Cédric MOTTIER Vivre après le traité de Lyon, ou le prix de la paix...

Laurent D'AGOSTINO Évelyne CHAUVIN-DESFLEURS Le refuge de l'écrivain: restitution archéologique du château des Allymes

Volker MECKING Les trésors d'écriture de Lucinge

Gaëlle ARPIN-GONNET Du visage de l'Ambassadeur à la figure du Prince: de la raison d'État à la raison de l'État

Jessie DUVAL Comment préserver l'État du déclin et de la chute

Montserrat PERRET Le Missel de Lucinge et le chemin vers l'humilité

Emmenuel COUX Contextes et conséquences du traité de Lyon

Guy DE BRANTES Postface. Gaspard de Coligny (1519-1572) et René de Lucinge (1553-1624): une chronique familiale

