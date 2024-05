Martial Poirson (dir.), Manuel des études théâtrales. Les arts de la scène et du spectacle. Les arts de la scène et du spectacle

par Martial Poirson, Antoine de Baecque, Clarisse Bardiot, Anne-Françoise Benhamou, Laurent Fleury, Julia Gros de Gasquet

Les études théâtrales sont en plein essor. Du secondaire au supérieur, des conservatoires régionaux au Conservatoire national supérieur d'Art dramatique (CNSAD), le théâtre s'apprend, se joue et s'étudie partout en France.

Ce manuel est le premier à faire la synthèse pédagogique des savoirs mobilisés par cette pratique, véritable école de culture et de vie. Il propose une approche pluridisciplinaire (esthétique, sociologie, économie, historiographie...) et globale du théâtre qui mêle aspects théoriques et pratiques. Cette diversité en fait un outil précieux aussi bien pour les étudiants que pour les professionnels du théâtre.

Les cours sont ponctués d'entretiens avec des grands acteurs du secteur.

Sommaire

Avant-propos

Introduction : Les études théâtrales en France, de quoi parle-t-on ?

Chapitre 1 : Historiographie théâtrale

Fiches méthodes :

Analyse et typologie des archives

L’historiographie théâtrale

Archives et création/Processus de création

Chapitre 2 : Texte-matériaux

Fiche méthode :

L'analyse dramaturgique

Chapitre 3 : Artiste-interprète

Fiche méthode :

Analyse du jeu d’un artiste-interprète

Chapitre 4 : Esthétiques théâtrales

Fiche méthode :

Analyse de spectacle

Chapitre 5 : Les métiers de la scène

Fiches méthodes :

L’analyse organisationnelle des entreprises théâtrales

Les catégories professionnelles

L’intermittence

Chapitre 6 : Politiques théâtrales

Fiches méthodes :

Acteurs et critères de l’évaluation des politiques culturelles

L’impératif de la transmission

L’appel de l’étranger

L’intermittence en pratique

À la rencontre des arts et genres minorés

Le théâtre est-il toujours politique ?

Chapitre 7 : Sociologies du spectacle vivant

Fiches méthodes :

Se repérer dans la pensée sociologique du théâtre

Les méthodes d’investigation sociologique

Une pluralité de questionnements sociologiques possibles

Chapitre 8 : Théâtres du monde, théâtres d’ailleurs, transculturalité

Fiche méthode :

La recherche en ethnoscénologie

L’approche inter/trans/multi/culturelle

Chapitre 9 : Scènes hybrides, transmédialité, cultures numériques

Fiche méthode : Humanités numériques et spectacle vivant

Chapitre 10 : Arts de la scène et arts de l’image // arts voisins: cinéma, audiovisuel, opéra, musique, danse, performance, muséographie