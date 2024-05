Colloque annuel du Groupe d'Études Sartriennes : 1848 / La théâtralité

21-22 juin 2024

Vendredi 21 juin 2024 (salle D040, Maison de la Recherche de Sorbonne Université, 28 rue Serpente, 75006 Paris)

Matinée – Sartre et 1848 (modérateur : Hervé Oulc’hen)

9h-9h30 : Accueil

9h30-10h : : Alexis Chabot : 1848, la farce des écrivains

10h-10h30 : Cristina Stoianovici : La littérature française en 1848 : névrose objective ou conquête de l’autonomie ?

10h30-11h00 : Questions

11h-11h30 : Pause & cotisations

11h30-12h : Chiara Collamati : Péché originel, catastrophe, naufrage : 1848 ou comment faire l’histoire de l’effacement de l’histoire

12h-12h30 : Lorenzo Buti : Variations of collective action in Sartre’s Critique: tools for contemporary political analysis.

12h30-13h : Question

13h-14h30 : Déjeuner

Après-midi – La théâtralité (modérateur : Jean-François Louette)

14h30-15h : Mohammed Ajbilou : Sartre et Brecht : histoire d’une rencontre intellectuelle (1955-1960)

15h-15h30 : Jules Casset-Tostivint : De l’individualisme éthique à la morale dialectique : prémisses d’une philosophie du meurtre politique dans le théâtre sartrien.

15h30-16h : Questions

16h-16h30 : Pause & cotisations

16h30-17h00 : John Ireland : « La question des inédits dans le domaine théâtral : le cas des interviews russes de 1956 et 1962 parues dans Teatr »

17h00-17h15 : Questions

17h15-18h15 : Table-ronde sur les adaptations de Huis clos animée par Esther Demoulin. Avec les compagnies de Vladimir Steyaert, de L’Œuf ou l’humain et du Tout Vivant.

Samedi 22 juin (salle Halbwachs, escalier C, 1er étage droite, 17 rue de la Sorbonne, 75005 Paris)

Matinée (modérateur : Grégory Cormann)

10h-10h30 : Laurent Broche : « Les cons ! » Recherches sur la scène finale du Sursis

10h30-11h00 : Reda Merida : Traduire les termes de l’existentialisme : Étude de la traduction en arabe des textes de Jean-Paul Sartre

11h-11h30 : Questions

11h30-12h : Pause & cotisations

12h-12h-30 : Tommaso Testolin : Le style comme problème temporel : Sartre à travers Flaubert

12h30-13h00 : Questions

13h00-14h30 : Déjeuner

Après-midi (modératrice : Alix Bouffard)

14h30-15h00 : Adnen Jdey : Relire L’Imaginaire à la lumière de la Kunstwissenschaft. Le jeune Maldiney critique de Sartre (1949-1956)

15h-15h30 : Samuel Buchoul : Sartre, Derrida et la création de valeurs : entre liberté et écriture

15h30-16h00 : Questions

16h-16h30 : Laurent Husson : Sartre, philosophe des expériences radicales ?

16h30-17h00 : Questions

17h-18h00 : Assemblée générale