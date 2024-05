Parole et silence (Dakar)

Parole et silence dans toutes leurs dimensions

« Un enfant ne parle pas devant ses aînés », « Une femme ne doit pas lever la voix » ou encore « Un homme ne doit pas beaucoup parler »… Ces exemples et tant d’autres limitant la parole et ses espaces emplissent le registre de l’éducation dans de nombreuses société humaines. La parole et le silence s’y trouvent souvent entourés de règles et de codes que doit observer chaque individu quel que soit son sexe, son âge, sa classe sociale, son appartenance ethnique, religieuse ou autre.

Cet ouvrage collectif cherchera ainsi à étudier les différents aspects de la parole, libérée ou interdite, et ceux du silence qu’il soit choisi, imposé, stérile ou encore éloquent. Sans qu’ils soient exhaustifs, nous proposons les axes de réflexions ci-dessous :

Parole / silence dans la culture : Dans cet axe, il est possible d’analyser par quel biais l’éducation, les normes sociales, culturelles et ethniques imposent certains silences et en interdisent d’autres. Pourquoi certains groupes sociaux inscrits dans le système des castes ont toutes les libertés de dire les tabous tandis que d’autres sont tenus au mutisme. Ces réflexions et d’autres peuvent être menées dans toutes les disciplines des sciences humaines, philosophique, sociologique, historique, sociolinguistique …

Parole / silence dans les littératures et les arts : Cet axe consacré à la littérature et aux arts va s’articuler autour des représentations du silence et de la parole dans les œuvres littéraires et artistiques. Les travaux peuvent porter sur l’analyse et/ou la comparaison entre des œuvres issus de différentes zones géographiques et d’airs linguistiques, littéraires ou autres variés.

Parole et silence genrés : Ce troisième et dernier axe se focalise sur le rapport de nos deux éléments au genre. Il est recommandé d’y aborder, entre autres, les thématiques du silence au masculin vs le silence au féminin. Quel silence et quelle parole sont autorisés selon le genre etc. Dans cet axe, il est aussi possible d’aborder le silence divin (non la parole divine) et ce qui le différencie de celui des hommes.

Les textes de contribution doivent être inédits et ne dépassant pas 15 pages.

Sources/corpus arabes vivement encouragés.

Langues de contribution : Français/Anglais

Date limite : 30 août 2024

Retour des évaluations : 15 octobre 2024

Version finale corrigée : 31 octobre 2024

Les contributions sont à envoyer simultanément à :

NIANE Ballé : balle.niane@ucad.edu.sn

THIAW Ousmane Ndiogou : ousmanendiogou.thiaw@ucad.edu.sn

—

Bibliographie

CAGE John, 1961, Silence: Lectures and Writings, Hanover, Wesleyan University Press.

CORBIN Alain, 2016, Histoire du silence : De la Renaissance à nos jours, Paris, Albin Michel.

DUBOURDIEU Annie, 2003, « Divinités de la parole, divinités du silence dans la Rome antique », in : Revue de l’histoire des religions, tome 220, n° 3, 259-282.

GAISSER Julia Haig, 1993, Catullus and his Renaissance Readers, Oxford, Clarendon Press.

LE BRETON David, 1997, Du silence, Paris, Éditions Métailié.

MONTIGLIO Silvia, 2020, Silence in the Land of Logos, Princeton, Princeton University Press.

SARTRE Jean-Paul, 1951, Le Diable et le bon Dieu, Paris, Gallimard.

SONTAG Susan, 1969, “The Aesthetics of Silence” (1967), in : Styles of Radical Will, London, Secker & Warburg, p. 3-34.

WIESEL Elie, 2007 [1958], La nuit, Paris, Les Éditions de Minuit.



Normes rédactionnelles

1- Protocole de rédaction

La langue des articles sera le français ou l’anglais.

L’article sera précédé d’un résumé en français et en anglais qui ne doit pas dépasser 500 caractères (espaces comprises), et des mots-clefs de l’article.

L’auteur apposera, en fin du document, sa signature, ses coordonnées et son institution de référence, telles qu’il souhaite les voir apparaître dans l’ouvrage.

Les auteurs sont tenus responsables des idées et opinions émises dans leurs articles.

Aucun article déjà publié ne sera accepté à la publication.

Les responsables se réservent le droit de proposer à l’auteur des corrections et des modifications à son article.

2- Quelques règles de rédaction

Présentation :

La version électronique de l’article sera numérisé au format Word (.doc ou .docx) et au format PDF en police Times New Roman, Taille 12 (Note de bas de page 10).

Si une police de caractères spéciale est utilisée dans le texte, (notamment pour la translittération), elle devra être envoyée en attaché avec l’article.

Ponctuation :

Chaque signe simple (virgule, point) ou triple (trois points) sera collé au mot qui le précède.

Chaque signe double (deux points, point d’interrogation, d’exclamation, etc.) sera séparé du mot qui le précède par une espace insécable.

Citations :

Les citations courtes seront indiquées entre guillemets et intégrées dans le texte. Il convient d’individualiser les citations d’une longueur supérieure à trois lignes en un paragraphe en Times New Roman, en caractère 11, interligne simple et plus de retrait à gauche et à droite. Les coupures dans une citation doivent être figurées par trois points entourés de crochets [...].

Les références de citations sont intégrées au texte citant, selon les cas, de la façon suivante :

(Initiale (s) du prénom ou des prénoms de l’auteur. Nom de l’auteur, année de publication, pages citées). Exemple : « Je suis hors du sous-sol. Le sous-sol est en moi » (B. al-‘Īsā, 2013, p. 69)

Initiale (s) du prénom ou des prénoms de l’auteur. Nom de l’auteur (année de publication, pages citées). Exemples : Selon H. Ḥammūda (2014, p. 59) « La cellule, de par ses dimensions étouffantes et étroites, ne représente pas à elle seule le monde carcéral dans ses dimensions multiples ».

Notes de bas de page et renvois :

Les notes figureront en bas de page et seront référencées par un renvoi numéroté.

Pour les traductions, les textes d’origine en langues étrangères seront cités en bas de page.

La numérotation recommence à chaque page.

Modèle de citation de bas de page :

- Nāṣir al-Dīn al-Asad, Al-Qiyān wa-l-ġinā’ fi-l-‘aṣr al-ǧāhilī, Beyrouth, Dār ṣādir-Dār Bayrūt, 1960, p. 23.

- Charles Pellat, « ḳayna » in : Encyclopédie de l’Islam, Leyde-Paris, Brill-Maisonneuve et Larose, 1978, vol. IV, p. 853.

Bibliographie :

La bibliographie sera placée en fin du document en respectant la forme suivante :

Monographie :

DUPONT J., 2008, L’Esturgeon, Paris, Grasset.

Ouvrage dirigé :

DUPONT Jean, (dir.), 2008, Les poissons d’eau douce, Paris, Grasset.

Ouvrage à auteurs multiples :

LEGRAND Daniel, et al., 2008, La vie nocturne des poissons, Paris, Grasset.

Article d’un ouvrage collectif :

HORCHANI Inès, 2017, « La fiction du genre chez Beauvoir, Sa‘dâwî et quelques autres », in : FORTIER Corinne et MONQID Safaa, Corps des femmes et espaces genrés arabo-musulmans, Paris, Karthala, p. 191-202.

Article dans une revue :

NIANE Ballé, 2018, « L’attente de l’oubli chez Buṯayna al-‘Īsā : J’ai grandi mais j’ai oublié d’oublier », LiCArC Littérature et culture arabes contemporaines, n° 6, p. 39-56.

Pour les références en ligne, on fera suivre l’adresse du site de la date de consultation.

JOUANIN Claire, « Les poissons savants », [en ligne] http://www.sitedespoissons.fr (consulté le 12/11/2011).

Langues de rédaction : Français / Anglais

Calendrier :

Date limite de soumission : 30 août 2024

Réception de la version finale des articles : 31 octobre 2024

Date prévue de publication : décembre 2024

Coordonnateurs :

NIANE Ballé : balle.niane@ucad.edu.sn

THIAW Ousmane Ndiogou : ousmanendiogou.thiaw@ucad.edu.sn