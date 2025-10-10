Appel à communication – Colloque international

L’ornement : forme, mémoire et transmission

Les 11, 12 et 13 février 2026 – Institut Supérieur des Arts et Métiers de Siliana (Tunisie)

Organisation : ISAM Siliana – Université de Jendouba

Avec le soutien de l’Ambassade de France en Tunisie – Service de coopération et d’action culturelle

Dans la continuité des réflexions sur les formes, les usages et les héritages socio-culturels dans les arts visuels et le design, ce colloque international propose de repenser l’ornement au-delà de sa dimension décorative. Il s’agit d’envisager l’ornement comme un opérateur fondamental de la circulation des formes, de la transmission des savoirs et des pratiques, entre héritage et innovation.

Croisant les perspectives de l’histoire de l’art, du design, de l’architecture, de la sociologie et de l’anthropologie, ce colloque interroge la place de l’ornement dans nos environnements matériels et symboliques.

Dans un monde marqué par la standardisation des formes et la dématérialisation esthétique, l’ornement réapparaît comme un vecteur de singularité, de mémoire et d’engagement sensible.

Axes de réflexion

Ornement et mémoire culturelle : formes et transmission

Patrimoine, continuité culturelle, réinvention des savoir-faire artisanaux et numériques.

Ornement et espace vécu : matérialités, perceptions, usages

Rapport sensoriel à l’espace, urbanisme ornemental, inclusion et identité spatiale.

Usages contemporains de l’ornement : créations, inspirations, détournements

Hybridations, design contemporain, réappropriation des motifs et enjeux écologiques.



Modalités de soumission

Les chercheurs, artistes, designers et doctorants sont invités à soumettre une proposition de communication (300 mots maximum) en français, arabe ou anglais, accompagnée d’un titre, d’une courte biographie, de cinq mots-clés et d’une bibliographie indicative.

Les propositions sont à envoyer à : colloqueisamsiliana@gmail.com

Date limite d’envoi des résumés : 5 décembre 2025

Notification aux auteurs : 25 décembre 2025

Colloque : 11, 12 et 13 février 2026 – ISAM Siliana

Publication des actes : avril-mai 2026

Aucun frais d’inscription n’est exigé (frais de transport et d’hébergement à la charge des participants).

Comité scientifique :

Rémi Labrusse (Université Paris Nanterre), Gábor Sonkoly (EHESS), Moez Safta (ISBAT Tunis), Ikbel Charfi (ISAM Sfax), Nomen Gmach (ESSTED La Manouba), Jawher Jammoussi (IAM La Manouba), Aziz Noubi (ISBAT Tunis), Hatem Elloumi (ISAM Sfax).

Comité d’organisation :

Équipe enseignante et étudiante de l’Institut Supérieur des Arts et Métiers de Siliana – Université de Jendouba.

Coordination : Leyla Aissa, Sana letaeif, Emna ouerghi





