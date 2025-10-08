"Mutations" : Conférence doctorale à UC Berkeley (USA)

Mutations

Conférence doctorale du Department of French, University of California, Berkeley

12–13 février 2026

Conférencière d’honneur : Professeure Christy Wampole (Princeton University)



La notion de mutation désigne un processus de transformation de la matière. Les auteurs et autrices de langue française, qu’ils ou elles soient français·es ou issus de l’espace francophone, n’ont cessé d’interroger cette notion : des corps grotesques de Rabelais au Paris fluctuant de Baudelaire, des écrivain·es d’autofiction du XXe siècle expérimentant de nouvelles formes d'écriture aux auteur·ices du Pacifique francophone confronté·es aux retombées nucléaires et aux mutations génétiques. La tradition littéraire et culturelle francophone mobilise ainsi la mutation sous des formes multiples pour interroger notre rapport à l’humain, à la nature et au monde.

À mesure que langues, cultures et corps se rencontrent au sein et au-delà de la Francophonie, ces transformations se manifestent également à travers des pratiques artistiques diverses.

Souvent perçue négativement, la mutation évoque l’idée de changements incontrôlables, de dérèglements génétiques aléatoires et de figures hybrides défiant les normes établies. Cependant, la reconnaissance du changement qu’elle implique, aussi perturbante soit-elle, peut également constituer un mécanisme essentiel d’adaptation, de survie et d’évolution.

En tant que fil conducteur conceptuel, la mutation offre un cadre privilégié pour penser la complexité de notre époque, marquée par la dégradation environnementale, les migrations massives, l’instabilité politique et la volatilité économique. Son arsenal de procédés — distorsion, réfraction, diffraction, réflexion, reproduction, réplication — fournit une multiplicité d’approches pour analyser ces enjeux contemporains.

Les propositions de communication pourront ainsi aborder, entre autres, la transformation des modes de diffusion et de représentation à l’ère numérique, ou encore la fluidité et la flexibilité des identités au sein du monde contemporain.

Si les mutations s’opèrent fréquemment aux marges, comment les envisager du point de vue des êtres humains et non humains qui occupent ces espaces liminaux ? La mutation met également en lumière les limites de la représentation et la dissolution des significations fixes : quelles esthétiques de la mutation peut-on identifier ? Plus largement, comment ce concept, en ébranlant les catégories et en défiant les frontières corporelles, culturelles ou géographiques, nous aide-t-il à repenser la division et à articuler le devenir ?

Cette conférence doctorale invite des communications interdisciplinaires, en anglais ou en français, portant sur la notion de mutation dans les études culturelles et littéraires, avec un accent particulier sur les contextes français et francophones.

Nous accueillons également des propositions d’étudiant·es diplômé·es en études cinématographiques et médiatiques, en littérature comparée, en études postcoloniales, en histoire de l’art, en philosophie, en histoire, en sciences sociales, ainsi que dans tout autre domaine abordant la mutation de manière innovante et interdisciplinaire, en lien avec les cultures et expériences francophones ou les échanges franco-globaux.

Les personnes intéressées sont invitées à envoyer un résumé de 300 mots accompagné d’une brève notice biographique de 50 mots avant le 10 novembre 2025 à l’adresse suivante : bfgsa@berkeley.edu.

Toutes les informations sont disponibles sur le site web de la conférence à ce lien.



Pistes possibles de réflexion (liste non exhaustive)

- Futurs spéculatifs

- Mutations écologiques : contamination, toxicité, survie

- Mutations nucléaires et esthétiques de la retombée

- Hybridités transfrontalières : corps, territoires, langues

- Mutations linguistiques et études de la traduction

- Mutations queer : corps, société, politique

- Mutations dans le Sud global : dé- et postcoloniales

- Études animales : extinction, mutations d’espèces, relations et imaginaires animal-humain

L’Association des étudiant·es diplômé·es du département de français de l’Université de Californie, Berkeley, propose également une aide financière pour celles et ceux qui souhaiteraient en bénéficier. Nous vous invitons à le préciser lors de l’envoi de votre résumé.

____________________________________________

Mutation refers to a process by which matter is changed. French and francophone authors are no strangers to mutation: from Rabelais’s grotesque bodies to Baudelaire’s changing Paris, from 20th-century autofiction writers experimenting with written form to francophone Pacific writers facing nuclear fallout and genetic mutation, the French-language tradition employs mutation in myriad forms to interrogate what we are. And as languages, cultures, and bodies within and beyond the Francophonie encounter one another, these deformations may also manifest through various artistic techniques. Often burdened with negative connotations, mutation evokes notions of uncontrollable and random genetic shifts that disrupt perceived norms, and hybrid monstrous figures. Yet, mutation’s acknowledgment of change, however negative, can also be an essential mechanism for adaptation, survival, and evolution.

As a uniting conceptual thread, mutation offers a framework for engaging the complexities of our current moment marked by environmental degradation, mass displacement, political instability, and economic volatility. Mutation’s arsenal of techniques – distortion, refraction, diffraction, reflection, reproduction, replication – provides a wide array of examples for discussing these pressing issues. Potential papers under this mutation frame could explore topics such as: transformation of information dissemination and representation in the digital age, or the existence of fluid and flexible identities in the contemporary era. If mutations frequently occur at the margins, how might we understand them from the perspective of human and non-human beings marginalized in these border spaces? Mutation also foregrounds the limits of representation and the dissolution of fixed meanings: what aesthetics of mutation exist? More broadly, mutation unsettles categories and challenges boundaries, whether corporeal, cultural, or geographical – how can it help us rethink division and articulate “becoming”?

This graduate student conference, which will take place at the University of California Berkeley on Feb 12-13, 2026, with our prestigious Keynote Speaker, Prof. Christy Wampole from Princeton University, invites interdisciplinary papers in English or in French that consider mutations from the perspective of cultural and literary studies with a focus on French and Francophone contexts. We also invite abstracts from graduate student scholars in film and media studies, comparative literary studies, postcolonial studies, art, history, philosophy, and social sciences, and any other field considering mutation in innovative and interdisciplinary ways as they relate to French and Francophone culture and experience or Franco-global exchanges. We ask that interested applicants send a 300-word abstract and a 50-word personal bio by November 10th to bfgsa@berkeley.edu. You can find all this information on the conference website at this link.

Possible topics include, but are not limited to:

Speculative futures: post-catastrophe landscapes and the ongoing present

Ecological mutations: contamination, toxicity, survival

Nuclear mutations and the aesthetics of fallout

Hybridity across borders: bodies, lands, languages

Linguistic mutations, translation studies

Queer mutations in body, society, politics

Mutation in the Global South and de- and postcolonial mutations

Animal studies: extinction, species mutations, animal-human relations, animal imaginaries

We are happy to offer financial support to assist students with travel or accommodation costs, depending on available funds