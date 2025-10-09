Appel à contributions

Dossier thématique : "La politique de Mallarmé"

Revue Mallarmé, nouvelle série, n°1, Classiques Garnier, à paraître au printemps 2026

Dossier coordonné par Pascal Durand (Université de Liège, Belgique)

Date limite d’envoi des propositions : 1er décembre 2025.

Le rapport de Mallarmé à la politique pourrait sembler à la fois paradoxal et réglé d’avance, comme du papier à musique : la posture du poète en grève devant la société, adepte de « l’action restreinte » et d’un retrait méthodique envers toute forme d’engagement sur la scène où l’État semble se jouer à soi-même la comédie d’être son propre substrat n’incite guère, a priori, à nouer l’« œuvre pure » comme système de rapports formels à la politique comme système de rapports de forces.

Il s’agit là d’un préjugé qui aveugle plus qu’il n’éclaire. Entre l’organicité de l’œuvre et l’organisation politique, les liens sont nombreux chez Mallarmé et prennent des formes diverses que le présent dossier ambitionne d’explorer. L’histoire politique, la théorie des institutions, la philosophie politique, la philosophie de l’État sont quelques-unes des portes d’entrée dans une œuvre-vie apparemment fermée comme une huître.

Parmi les pistes de réflexion envisageables figurent :

1) les opinions ou convictions politiques de Mallarmé, considérées d’un point de vue biographique, mais aussi avec leurs modes de manifestation ou de métabolisation dans les proses et les poésies, ou bien encore dans la correspondance ;

2) les différentes formes d’engagement auxquelles il s’est livré autour du procès Fénéon par exemple, mais aussi en d’autres cas (Manet, Zola, l’affaire Dreyfus) ;

3) les prises de position qui ont été les siennes sur des questions telles que celles de l’anarchie, de la démocratie, de la laïcité, du sionisme, du boulangisme, etc. ;

4) la théorie fondamentale de l’État – et de ses substructions entre réalité et croyance – qu’il a procurée dans plusieurs textes (La Musique et les Lettres, Divagations) ;

5) la politique du « Livre », telle qu’elle se dévoile, à travers différentes éclaircies, dans les notes préparatoires du « Grand Œuvre » anonyme;

6) les lectures engrenées par l’œuvre au cours d’un xxe siècle saisi, de Jean-Paul Sartre à Jacques Rancière, de Jean-Pierre Faye à Alain Badiou, par le démon de la chose politique ;

7) les usages dont l’œuvre et le nom de Mallarmé ont pu faire l’objet jusqu’à nos jours (détournements, calicots, bannières, slogans, tags, etc.) dans différents mouvements d’avant-garde ou bien encore dans des manifestations de rue.

—

Les propositions d’articles, sous un abstract d’une dizaine de lignes, sont à adresser à pascal.durand@uliege.be avant le 1er décembre 2025. Elles seront examinées et triées par le comité de lecture (Barbara Bohac, Pascal Durand, Federica Locatelli, Bertrand Marchal, Thierry Roger, Patrick Thériault).

La remise des articles, d’une longueur de 20 000 à 40 000 signes, espaces et notes comprises, est fixée au 5 janvier 2025, pour parution, après validation, dans le premier numéro de la nouvelle série de la Revue Mallarmé, au printemps 2026.

—

Bibliographie indicative

• Jean-Paul Sartre, Mallarmé. La lucidité et sa face d’ombre, Paris, Gallimard, 1986.

• Jean-Pierre Faye, « Camarade Mallarmé », L’Humanité, 12 septembre 1969.

• Julia Kristeva, La Révolution du langage poétique, Paris, Seuil, coll. « Tel Quel », 1985.

• Roger Bellet, Mallarmé. L’encre et le ciel, Seyssel, Champ vallon, 1987.

• Bertrand Marchal, La Religion de Mallarmé, 2e éd., Genève, Droz, 2018.

• Jacques Rancière, Mallarmé. La politique de la sirène, Paris, Fayard, 1986.

• Uri Eisenzweig, Fictions de l’anarchisme, Paris, Bourgois, 2001.

• Thierry Roger, « Art et anarchie à l’époque symboliste : Mallarmé et son groupe littéraire », Colloques Fabula, DOI: https://doi.org/10.58282/colloques.2443

• Jean-François Hamel, Camarade Mallarmé. Une politique de la lecture, Paris, Minuit, 2014.

• Pascal Durand, « De l’état littéraire à une théorie de l’Etat. Une lecture cursive de La Musique et les Lettres », dans Mallarmé à Tournon et au-delà (G. Millan dir.), Paris, Garnier, 2018, p. 41-67.