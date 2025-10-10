Colloque international Marguerite Yourcenar 2026 (Colby College, USA)

COLLOQUE INTERNATIONAL MARGUERITE YOURCENAR – Octobre 2026

L’université d’arts libéraux de Colby College, en collaboration avec la Société Internationale d’Études Yourcenariennes (SIEY) et le CELIS (Centre de recherche sur les littératures et la sociopoétiques de l’université Clermont-Auvergne), organise un colloque international qui se tiendra à Waterville dans le Maine (USA) les 21 et 22 octobre 2026, sur le thème suivant :

Marguerite Yourcenar : engagements civiques et littéraires

Si l’on tend à voir dans l’œuvre de Marguerite Yourcenar une dimension intemporelle, il importe néanmoins de reconnaître qu’elle s’inscrit aussi dans une réflexion profonde sur les enjeux de son temps. Qu’il s’agisse de ses romans, essais, mémoires, correspondances ou entretiens, ses écrits interrogent les formes d’engagement dans toute leur complexité et leur pluralité. Bien que se démarquant par une farouche indépendance d’esprit, on se demandera si Marguerite Yourcenar a été marquée par l’héritage d’un père dreyfusard, par la pensée d’André Gide – défenseur de l’anticolonialisme et du libre arbitre sexuel –, autant de références qui contrastent avec d’autres figures de l’engagement comme Mauriac, Bernanos, Malraux, Beauvoir ou Sartre, dont elle s’est tenue à distance.

Dès Denier du rêve (1934), elle aborde la montée du fascisme en Italie, tandis que Feux (1938) et Le Coup de grâce (1939) mettent en relief la capacité de l’être humain à adopter des postures ambivalentes pendant les périodes troublées de l’histoire. Plus tard, avec Mémoires d’Hadrien (1951), elle amorce une vaste réflexion sur les notions de pouvoir, d’État et de politique, qu’elle poursuivra dans l’ensemble de son œuvre.

Sa lucidité critique s’étend également à la société américaine. À travers ses traductions de chants d’esclaves afro-américains (Fleuve profond, sombre rivière ; Blues et Gospels) ou son travail sur Le Coin des “Amen” de James Baldwin, elle dénonce la ségrégation raciale et les violences systémiques. Ses voyages dans le Sud des États-Unis dans les années 1930 aux côtés de Grace Frick, ainsi que sa condamnation du Ku Klux Klan, sont les reflets d’un engagement profond et au long cours. Elle manifeste également une attention toute particulière à la situation des peuples autochtones, comme le montre la préface qu’elle consacre au Cheval noir à tête blanche. Ces peuples qui nous apprennent, écrit-elle, à « [n]e pas peser sur la terre », incarnent une forme de sagesse écologique (PV, 207).

De surcroît, Marguerite Yourcenar s’affirme comme l’une des premières voix littéraires à alerter sur les dérèglements environnementaux, développant une conscience écologique à la fois précoce et lucide, perceptible dans ses discours comme dans ses écrits. Dès les années 1950, elle dénonce les ravages de l’anthropocentrisme, les périls du nucléaire et l’exploitation anarchique des ressources naturelles. Bien avant que ces préoccupations ne s’imposent dans le débat public, elle pressent les effets psychiques de la dégradation de la planète, anticipant ce que l’on nommera plus tard la solastalgie et l’écoanxiété, comme en atteste ce passage de Souvenirs pieux : « Je regrettais, non pas la fin d’une maison et des quinconces d’un jardin, mais celle de la terre, tuée par l’industrie comme par les effets d’une guerre d’attrition, la mort de l’eau et de l’air aussi pollués à Flémalle qu’à Pittsburgh, Sidney ou Tokyo. » (SP, 764)

C’est sur l’aspect protéiforme et pluriel de l’engagement, au croisement de l’éthique, de l’histoire et de l’esthétique, que porteront les communications de ce colloque.

Axes thématiques proposés :

- Littérature et engagement politique

- Colonialisme, totalitarisme, conflits armés

- Pouvoir, État, figures du politique

- Écologie, écocritique, écopoétique

- Critique de la société de consommation

- Sexualité, féminisme, normes sociales

- Ségrégation raciale et société américaine

- Politique américaine, Grace Frick et le Maine

- Traduction des Spirituals et dialogue avec James Baldwin

- Regards sur les peuples autochtones : Cheval noir à tête blanche

—

Vous êtes priés d’envoyer le résumé de votre proposition de communication (20 lignes, environ), accompagné d’un bref CV, à l’adresse suivante : ffalanti@colby.edu

Date et lieu du colloque : 21 et 22 octobre 2026. Colby College, Waterville, Maine, USA.

Modalités du colloque : présentielle et virtuelle

Date limite d’envoi des propositions : 1er mars 2026

—

Comité scientifique :

Flavien Falantin (Président)

Bruno Blanckeman

Laure de Chantal

Valérie Dionne

Rémy Poignault

Vicente Torres Mariño

—

Publication : Les actes de ce colloque seront publiés dans les collections de la Société Internationale d’Études Yourcenariennes (SIEY).