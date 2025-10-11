Unsichtbares sichtbar machen. Gertrud Leuteneggers Schreiben zwischen Religion, Mythos, Traumbildern und Sprache (Mulhouse)
Publié le par Marc Escola (Source : Régine Battiston)
Internationale Tagung
Unsichtbares sichtbar machen
Gertrud Leuteneggers Schreiben zwischen Religion, Mythos, Traumbildern und Sprache
F-Mulhouse, 4.-5. Juni 2026
Institut de recherche en Langues et Littératures Européennes (ILLE - UR 4363)
Dept. of World Languages, Literatures, and Cultures, MTSU - USA
Ort der Tagung: Université de Haute-Alsace (Illberg-Campus), F-Mulhouse