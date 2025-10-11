Actualité
Appels à contributions
Unsichtbares sichtbar machen. Gertrud Leuteneggers Schreiben zwischen Religion, Mythos, Traumbildern und Sprache (Mulhouse)

Unsichtbares sichtbar machen. Gertrud Leuteneggers Schreiben zwischen Religion, Mythos, Traumbildern und Sprache (Mulhouse)

  • Date de tombée (deadline) :
  • À : F-MULHOUSE
Publié le par Marc Escola (Source : Régine Battiston)

Internationale Tagung

Unsichtbares sichtbar machen

Gertrud Leuteneggers Schreiben zwischen Religion, Mythos, Traumbildern und Sprache

F-Mulhouse, 4.-5. Juni 2026

Institut de recherche en Langues et Littératures Européennes (ILLE - UR 4363)

Dept. of World Languages, Literatures, and Cultures, MTSU - USA

Ort der Tagung: Université de Haute-Alsace (Illberg-Campus), F-Mulhouse 

Call for papers on Fabula…