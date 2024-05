Camille Chevalier, Jacques-Louis Lantoine (dir.), La servitude volontaire. Postérité, réappropriations et perspectives critiques

La " servitude volontaire " est une formule mobilisée tant dans le champ universitaire que dans le champ intellectuel ou journalistique. Ses usages, parfois référés au Discours de la servitude volontaire de La Boétie et, plus rarement, appuyés sur une lecture précise de ce texte, prétendent situer la source de la domination dans le libre consentement de ceux qui la subissent. Mais cette formule au caractère oxymorique, presque provocateur, occulte le plus souvent les véritables causes de cette apparente volonté de servir. Les explications de ce phénomène, telles que le désir, la coutume, la soumission consentie, la domination symbolique, l'obsequium ou la jouissance dans la servitude, doivent permettre de comprendre ce qui apparaît sinon comme une monstruosité et une énigme. L'étude du monde du travail montre notamment que les analyses en termes de servitude volontaire ne sont pas les plus adéquates. Enfin, si une telle formule peut susciter une prise de conscience, elle ne fournit pas pour autant la clé de l'émancipation.

Sommaire

Introduction. La " servitude volontaire " et ses avatars

Jacques-Louis Lantoine

Partie I. Les avatars du Discours de La Boétie

Chapitre 1. Les multiples actualités de La Boétie : circulations matérielles et réceptions plastiques de la Servitude volontaire du XVIe siècle à nos jours

Laurent Gerbier

Chapitre 2. L'appropriabilité du Discours de la servitude volontaire de La Boétie : réceptions et actualisations d'un classique insaisissable

Emmanuel Charreau

Partie II. Les avatars rationnels d'une formule

Chapitre 3. De la tromperie habile au désir de croire : Machiavel et La Boétie

Julia Penafiel

Chapitre 4 La servitude volontaire n'est pas la soumission consentie : l'approche morale de La Boétie et ses limites

Manon Garcia

Chapitre 5. Jouir d'être serf

Frédéric Lordon et Sandra Lucbert

Chapitre 6. Domination involontaire et reconnaissance de l'ordre établi

Jacques-Louis Lantoine

Chapitre 7. Obsequium spinoziste : domination libérale ou libération de la servitude ?

Camille Chevalier

Partie III. Des servitudes non volontaires

Chapitre 8. Marx : des philistins à l'idéologie

Pauline Clochec

Chapitre 9. L'aiguillon de la fin : vers une nouvelle forme de servitude volontaire au travail ?

Vincent Mariscal

Chapitre 10. Leadership : transformations de la volonté, métamorphoses de la conduite

Massimiliano Nicoli et Luca Paltrinieri

Partie IV. S'affranchir de la " servitude volontaire "

Chapitre 11. Prendre conscience de sa soumission suffit-il à s'en libérer ? Réflexions sur l'optimisme épistémologique

Maxime Rovere

Chapitre 12. Servitude volontaire au travail : il y a psychologie et psychologie

Yves Clot

Index