Anne-Emmanuelle Demartini (dir.),

Édition dirigée par Anne-Emmanuelle Demartini

Sur invitation de la Maison des Écrivains Étrangers et Traducteurs (MEET), Anne-Emmanuelle Demartini a réuni à l’abbaye de Fontevraud des chercheurs et des auteurs de tous horizons autour d’Alain Corbin et en sa présence.

De cette rencontre est né ce livre, qui explore l’œuvre du grand historien des sensibilités, à travers des chemins de lecture multiples : du corps aux émotions en passant par la virilité, des fous qui divaguent dans Paris au sabotier Pinagot, de l’intime au social, de la terre à la mer et au ciel. On discute plâtres, herbiers, journal de pèlerinage. On plonge surtout dans l’expérience originale d’un historien passionnément attaché à l’histoire comme voyage en étrangeté.

Alors qu’Alain Corbin est sans doute le plus littéraire des historiens actuels, aucune rencontre n’avait encore réuni autour de lui historiens, spécialistes de la littérature et écrivains pour comprendre la façon singulière dont son œuvre mêle histoire et littérature.

