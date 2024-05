Les chemins intimes

Emprunter un chemin intime, c’est prendre le temps de (re)découvrir ce qui nous anime, ce qui nous touche, ce qui nous lie. À travers des territoires géographiques ou des paysages imaginaires, de la Bretagne à la Corrèze en passant par les livres et les lettres, dix auteurs racontent ces voyages qui ravivent le corps, l’esprit et les sensations.

Récits et nouvelles sur l’enfance, les souvenirs ou les lieux d’où l’on vient : Philippe Besson, Nina Bouraoui, Franck Bouysse, François-Henri Désérable, Marc Dugain, Serge Joncour, Nicolas Mathieu, Mazarine Pingeot, Catherine Poulain et Lydie Salvayre nous emmènent, par l’écriture, sur leurs terrains intimes et émouvants.