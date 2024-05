Femmes et canon littéraire à l’ère de la multimodalité (Dijon)

« Femmes et canon littéraire à l’ère de la multimodalité »

Colloque international organisé les 7 et 8 novembre 2024 à la Maison des Sciences de l’Homme de Dijon

Le colloque « Femmes et canon littéraire à l’ère de la multimodalité », qui se tiendra à l’Université de Bourgogne à Dijon les 7 et 8 novembre 2024, sera consacré aux rapports entre femmes et canon littéraire aux XXe et XXIe siècles. La langue utilisée sera le français, mais les communications pourront porter sur toutes les aires linguistiques et culturelles représentées au sein du Centre Interlangues Texte, Image, Langage (TIL, UR 4182) et de l’UFR de Langues et Communication, à savoir l’allemand, l’anglais, l’espagnol, le français, l’italien, le portugais, le tchèque et le russe. Notre époque est dominée par la multimodalité : la diffusion du streaming et de la vidéo à la demande, l’explosion d’internet et des réseaux sociaux ainsi que la diffusion des smartphones et des tablettes ont bouleversé nos modes de communication et notre rapport à la culture. Tous ces changements, qui nous permettent d’accéder à tout moment à un grand nombre de contenus de nature différente, ont eu un impact aussi bien sur les pratiques de création littéraire que sur les voies de transmission des œuvres. Dans le cadre de ce colloque, nous nous intéresserons à l’influence que ces changements ont eu au cours des XXe et XXIe siècles sur l’écriture des femmes et sur la réception de leurs écrits, aussi bien au niveau des lecteurs que des critiques. L’ère de la multimodalité dans laquelle nous sommes entrés a-t-elle changé la manière dont les femmes s’affirment sur la scène littéraire ? Nous nous interrogerons sur l’évolution des normes dans le domaine littéraire dans un monde en constante évolution où les modes de communication en général, et ceux de la création en particulier, se superposent et s’entremêlent, semblant offrir de nouveaux espaces de liberté. Voir appel à communications à l’adresse suivante :

https://til.u-bourgogne.fr/wp-content/uploads/2024/02/CFP-Femmes-et-canon-litteraire.pdf

Les propositions de communication (titre, résumé d’une page maximum en français), accompagnées d’une courte biographie de leur auteur/autrice, seront à envoyer à Sylvie.Marchenoir@u-bourgogne.fr et à Ambra.Zorat@u-bourgogne.fr le 10 juin 2024 au plus tard. Les auteurs et autrices de propositions recevront une réponse courant juin.

—

Comité d’organisation :

Sylvie Marchenoir, MCF HDR Études germaniques

Ambra Zorat, PRAG Études italiennes

Comité scientifique :

Sophie Aymes, MCF HDR Études anglophones

Nicolas Bonnet, PU Études italiennes

Clémentine Hugol-Gential, PU Communication

Cécile Iglesias, MCF Études hispaniques.