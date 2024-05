Poesiæuropa 2024 (Italie)

Poesiæuropa - VI edition

Polvese Island, Lake Trasimeno, Italy

June 3- 8, 2024

3/06

16:00 - Saluti iniziali e presentazione del programma

17:00 - Serena Ferrando: Scripts and Texts: Perspectives on Writing

17:30 - Italo Testa, Emanuele Franceschetti: Poesia e musica oggi (dal secondo Novecento al presente)

18:30 - Reading poetico: Renata Morresi, Fabrizio Venerandi, Italo Testa, Emanuele Franceschetti, Paola Silvia Dolci, Guido Monti, Antonio Francesco Perozzi

4/06

10:00 - Renata Morresi: Where is the workshop? Un/writing poetry in times of war

11:00 - Fabrizio Venerandi: La “nuova narrativa” è digitale?

12:00 - Scuole di secondo grado: Letteratura e violenza. Le crociate: una questione ancora aperta?

14:30 - Francesco Preiti / Daniela Zappador Guerra: Insegnare la poesia

15:00 - Enrico Terrinoni: Alasdair Gray: Poetics of Uncertainty

16:00 – 18:30

Damiana De Gennaro: Poesia giapponese contemporanea: il fenomeno del tanka boom attraverso i social media

Lupita Eyde-Tucker: Translation as a Bridge from Violence to Peace in Venezuela

Alessio Christen: Poesia in stato di guerra. La violenza come segno di vita nella poesia di Cédric Demangeot

Billy Ramsell: The Architect’s Dream of Winter

21:30 - Reading poetico: Presentazione di Paradiso (Garzanti, 2024) di Stefano Dal Bianco e letture di Massimo Palma

5/06

10:00 - Massimo Palma: Violenza, istruzioni per l’uso

11:00 - 13:00

Megan Kaminski: The Speculative Lyric: Building New Poetic Selves and Worlds

Antonio Francesco Perozzi: Ibridazione tra natura, cultura, e tecnologia nella poesia italiana contemporanea

Uroš Đurković: Poetic Voices from the Balkans: Between the Intimate and the Social

14:30 – 18:30

Antonella Candela: Il “germanesimo” nel monologo Wolken. Heim. Di Elfriede Jelinek

Renate Mattar: The Beirut blast’s digital archive: social networks, archive and the literary expression of trauma

Carola Crippa: Prospettive queer su Membrana di Chi Ta-Wei. La fantascienza asiatica come narrazione alternativa a Orientalismo e Tecno-Orientalismo

Kevin Lichty: Imagination and Human Striving: Science Fiction and beauty in a burning world

Davide Lunerti: Il seme dell’utopia: la fantascienza ecofemminista negli Anni ’70 e ’80 in America e in Italia

Gionni Y. Ponce: The Near Future is Now: Butler’s Influence on Contemporary Science Fiction Literature

Victoria DeFazio: Science Fiction and Literature

Osdany Morales: Crossed Destinies: The Cuban Life of Italo Calvino

6/06

10:00 - Marielle Macé: Breathe in / Speak out

11:00 - Fabrizio Scrivano: Forgetting Fire

12:00 - Udo Kawasser: 7 gedichte

14:30 – 18:30

Massimiliano Cappello: Poesia e conflitto

Joe Lockard: Prison Poetry, Citizenship, and Social Violence

Hanadi Al-Samman: Emergency Writing from within the Minefield

Brianna Steidle: Shards in the Margins: poetic form as an act(ion) of violence

Enkaryon Ang: Taiwanese poetry under the threat of war

Miral Mahgoub Al-Tahawy: Writing sexual violence in Middle East conflict

Dagnino Arianna: Who Should Write War Poetry in the 21st Century?

Giovanna Frene: presentazione di Eredità ed Estinzione (Donzelli, 2024)

21:30 - Reading poetico: Moya Cannon, Marielle Macé, Federico Italiano, Francesco Maria Terzago, Peter Genito, Marco Amore

7/06

10:00 - Federico Italiano: The Monks of Clonmacnoise; or, On Poetry Between Magical Realism and Science Fiction

10:30 - Francesco Maria Terzago: L'esperimento relazionale di Poesia a tu per tu. Performance tra lettura e fotografia

11:30 - Mike Tueller: Ancient Artificial Intelligence: A grant of “mind” and personhood to “talking objects”

12:00 – 13:00

Gina Stamm: “Post-Exotic” Speculative Fiction and the Limits of Posthumanism

Sophia Cartwright: The Whole Springtime: Violence in Love’s Garden

14:30 – 18:30

Lucia Manetti: Transmedialità e creative core nel marketing: scrivere con la tecnologia

Olivia Grasso: Generative technology in the arts. The case of the artificial poet

Dario Dentamaro: L’io lirico e la macchina

16:30 - Gianluca Rizzo: Emilio Villa's “Primordial” Electronic Poetry: A Preliminary Survey

Alberto Parisi: AI e poesia. Gli LMM come macchine poetiche

Elisa Longo: “Vocale”

Antonio Belfiore: Per un’artificiosa vita del testo

19:30 - Apericena e reading poetico in spiaggia: Claudia Gori, Uroš Đurković, Enkaryon Ang, Cesare Spigarelli, Samir Galal Mohamed, Antonio Belfiore + open mic

8/06

10:00 - François Jullien: Rouvrir des possibles

Comitato scientifico: Maria Borio, Lorenzo Cardilli, Francesco Deotto, Riccardo Innocenti, Isabella Tomei, Matteo Cristiano, Lorenzo Basile Baldassarre

Progetto grafico: Francesco Maria Terzago