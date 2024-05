"Femmes de Joan Miró et Claude Simon, une édition des manuscrits", conf. de Mireille Calle-Grüber (Maison de la Rercherche de la Sorbonne Nouvelle)

Mireille Calle-Grüber (professeure émérite de littérature française à l’Université Sorbonne Nouvelle) spécialiste de littérature du XXe siècle et Hélène Campaignolle (chargée de recherches au CNRS) des relations texte-image travaillent ensemble pour le projet d’une poétique de l’archive des manuscrits de Claude Simon.

La conférence "Femmes de Joan Miró et Claude Simon, une édition des manuscrits" aura lieu jeudi 23 mai de 18h00 à 19h30 à la Maison de la Recherche de Sorbonne Nouvelle (4 Rue des Irlandais, salle Athéna)

Présentation

Quelle lectrice ou quel lecteur n’a rêvé de s’asseoir à la table de l’écrivain et de suivre les tracés tâtonnants de sa main ? Que dit le manuscrit du livre achevé et édité ? Que fait l’archive au cours de l’écriture ? Qu’est-ce qu’une œuvre littéraire et jusqu’où ? Quelles correspondances un texte vient-il nouer avec une œuvre picturale antérieure et selon quels sentiers de la création ?

Ce sont ces questions qui fondent le travail d’écriture de Claude Simon, perceptibles dans le texte Femmes, écrit à partir de 23 peintures de Joan Miró. Nous les aborderons en montrant les peintures sources et les images des manuscrits.

